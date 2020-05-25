آلية الدوام الرسمي لموظفي الحكومة غداً

عمان- الغد- أعلنت الحكومة اليوم الاثنين، عن آلية دوام موظفي القطاع العامّ يوم غد الثلاثاء.

وقالت رئاسة الوزراء في بيان إنه “يبدأ دوام موظفي القطاع العامّ وفق الدليل الإرشادي الذي تمّ تعميمه على جميع الوزارات والدوائر والمؤسّسات الحكوميّة، صباح يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 26/5/2020م”.

وأضافت: “تكون ساعات الدوام الرسمي ما بين الساعة 8:30 صباحاً وحتّى 3:30 مساءً، ويجوز للمرجع المختصّ في المؤسّسة أو الدائرة الحكوميّة تعديل ساعات الدّوام الرسمي بحسب ما يراه مناسباً”.

وتابعت: “تكون الأولويّة في الدوام للموظفين القاطنين في نفس المحافظة التي تتواجد فيها الدائرة الحكوميّة، وفي حال تطلّبت احتياجات العمل ضرورة تواجد موظفين من محافظات أخرى يتمّ إصدار تصاريح لهم من خلال الوزير أو المرجع المختصّ”.

وبينت: “بالنسبة للموظفين القاطنين في المحافظات التي يطبّق فيها نظام سير المركبات الفردي والزوجي، الذين تتطلّب طبيعة عملهم تواجدهم بشكل يومي في دوائرهم، يتمّ إصدار تصاريح لهم من خلال الوزير أو المرجع المختصّ”.

أما بالنسبة للعاملين في القطاع الخاصّ، وتحديداً القطاعات المسموح لها بالعمل بكامل طاقتها، يكون يوم غدٍ الثلاثاء يوم دوام رسمي، نظراً لانتهاء عطلة عيد الفطر السعيد، أمّا بخصوص القطاعات غير المصرّح لها بالعمل حتى الآن فتبقى الأمور كما هي عليه، بانتظار ما يتقرّر لاحقاً وفقاً لتطوّرات الحالة الوبائيّة.