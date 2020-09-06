آلية جديدة لقروض المتقاعدين العسكريين

عمان- أعلنت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء اليوم الاحد، عن آلية جديدة للتعامل مع القروض الشخصية للمتقاعدين العسكريين، حيث تم اعتماد المكاتب في المحافظات لغايات المراجعة بشأن القروض الشخصية وعدم مراجعة الإدارة العامة بهذا الخصوص.

واشارت المؤسسة في بيان، الى أن الآلية الجديدة تهدف الى توفير الوقت والجهد، والحفاظ على السلامة العامة بسبب جائحة كورونا، وتطبيقاً لأمر الدفاع (11) من حيث وجوب التباعد ولباس الكمامات والكفوف لدى مراجعة المتقاعدين العسكريين لمكاتب المؤسسة في المحافظات.

واضافت إن ادارة المؤسسة ستقوم من خلال الدائرة المالية، وحسب توفر السيولة النقدية بصندوق القروض الشخصية، بصرف القروض للمعنيين حسب الدور، بحسب ما يتناسب مع اعداد المتقدمين للقروض الشخصية من كل محافظة وذلك من خلال فروع بنك القاهرة عمان، وسيتم اعلامهم برسالة نصية عن طريق البنك.

بترا