أخبار محليةالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

آلية جديدة لقروض المتقاعدين العسكريين

منذ 52 دقيقة
مؤسسة المتقاعدين العسكريين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- أعلنت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء اليوم الاحد، عن آلية جديدة للتعامل مع القروض الشخصية للمتقاعدين العسكريين، حيث تم اعتماد المكاتب في المحافظات لغايات المراجعة بشأن القروض الشخصية وعدم مراجعة الإدارة العامة بهذا الخصوص.

واشارت المؤسسة في بيان، الى أن الآلية الجديدة تهدف الى توفير الوقت والجهد، والحفاظ على السلامة العامة بسبب جائحة كورونا، وتطبيقاً لأمر الدفاع (11) من حيث وجوب التباعد ولباس الكمامات والكفوف لدى مراجعة المتقاعدين العسكريين لمكاتب المؤسسة في المحافظات.

واضافت إن ادارة المؤسسة ستقوم من خلال الدائرة المالية، وحسب توفر السيولة النقدية بصندوق القروض الشخصية، بصرف القروض للمعنيين حسب الدور، بحسب ما يتناسب مع اعداد المتقدمين للقروض الشخصية من كل محافظة وذلك من خلال فروع بنك القاهرة عمان، وسيتم اعلامهم برسالة نصية عن طريق البنك.

بترا

مقالات ذات صلة

وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات

“التنمية” تعلّق دوام المنتفعين بالمنارات الفكرية بهذه المناطق.. أسماء

منذ دقيقتين

جابر: طلبنا تعيين 300 ممرض و100 طبيب بمستشفيات البشير

منذ 24 دقيقة

العثور على جثة خمسيني في بركة زراعية بالغور الشمالي

منذ ساعة واحدة

تسجيل إصابة كورونا “مجهولة المصدر” في الرمثا

منذ ساعة واحدة
انتخابات 2020
65 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock