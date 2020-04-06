آلية جديدة لمنح التصاريح للقطاع الزراعي

عبدالله الربيحات



عمان– أعلن وزير البيئه المكلف بإدارة وزارة الزراعة صالح الخرابشة عن الألية الجديدة لمنح تصاريح المرور للمزارعين ولكافة الفئات والقطاعات .

وأضاف الخرابشة خلال مؤتمر صحافي انه سيصار الى اعتماد دفتر تحصين الماشية لمنح تصاريح المرور لأصحاب الثروة الحيوانية لافتا الى ان سيتم العمل ايضا على السماح بفتح العيادات البيطرية لغايات تقديم خدماتها البيطرية بشكل يضمن حصول مربي الماشية على حاجاتهم من الخدمات البيطرية والعلاجية لمواشيهم وتشمل الالية كافة القطاعات

وأكد الخرابشة ان الآلية الجديدة تضمن استمرارية هذا القطاع وديمومته لاسيما في ظل اهميته باعتباره العامود الفقري لأغلب العائلات .

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