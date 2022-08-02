آلية دعم النقل العام: 200 دينار للحافلات و50 للتاكسي لمدة 6 أشهر

قال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة، إنه تم تخصيص مبلغ 5 ملايين دينار لدعم المشغلين الذين يعملون بقطاع النقل من حافلات وباصات وتكسي وسرافيس .

وأوضح الحباشنة، أن الدعم يعتمد على أسس الكلف التشغيلية والنقل السياحي والدولي والتطبيقات والسفريات الخارجية غير مشمولة بالدعم الحكومي، وفق حديثه لإذاعة الأمن العام.

وأضاف الحباشنة، أنه سيجري توزيع الدعم للمشغلين عبر بطاقات يتم الاستفادة منها لتعبئة الوقود بكافة محطات الوقود.

وبين أن قيمة الدعم ستختلف من مشغل لأخر، بحيث سيتم تخصيص مبلغ 200 دينار لدعم للحافلات التي تسير مسافات طويلة تزيد عن 150 كلم و 50 ديناراً للتكسي الأصفر، مؤكداً بأن مبلغ الدعم لكل مشغل أختلف بحسب مسافة مسار الخط .

وأشار الحباشنة إلى أن الدعم الحكومي سيكون لـ 6 أشهر، وتوزيعه سيكون عبر دفعتين، مبيناً بأن بطاقة الدعم وتوزيعها سيتم تحديدها قريباً .

وتابع بأنه يمكن للسائق الحصول عليها مباشرة بعد الحصول على تفويض من مالك المركبة، مؤكداً بأن الهيئة لا يوجد لديها نية لرفع أجور النقل العام حالياً.-(هلا اخبار)