“آل البيت” تحصد جائزة سمو ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية

حسين الزيود

المفرق- برعاية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، فقد تم اعلان نتائج الدورة الاولى لجائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية ضمن في حفل على مسرح مجمع الملك الحسين للأعمال، أمس الثلاثاء، حيث فازت جامعة آل البيت بالمركز الأول في هذه الجائزة عن تطبيق خدماتي للطلبة احمد باسم نور الدين بدوي والطالب محمد رائد شاهر حسين، وهو تطبيق يتعلق بخدمات إصدار فواتير المياه والكهرباء للقطاعين السكني والتجاري والصناعي، فيما تبلغ قيمة الجائزة للمركز الأول (50) ألف دينار .

وتعتبر جائزة سمو ولي العهد الأولى من نوعها مستوى الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة. وتندرج هذه الجائزة ضمن الخطة التنفيذية للشراكة الاستراتيجية بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تحديث العمل الحكومي،فيما تم في مرحلة الجائزة الأولى عقد (35) ورشة عمل للتعريف بالجائزة إحداها كانت في جامعة آل البيت وبتنظيم من كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات، وكانت المشاركات في هذه الجائزة من كافة انحاء المملكة الأردنية الهاشمية، إذ بلغت (94) مشاركة قدمها أكثر من (300) طالب وطالبه من ضمن (18) جامعة حكومية وخاصة.

وبلغت عدد التطبيقات التي تأهلت للمنافسة على الجائزة في مرحلتها الأولى (57) تطبيق، تأهل منها (5) تطبيقات للمرحلة النهائية فاز منها (3) تطبيقات بجائزة سمو ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية.

ويهنئ رئيس جامعة آل البيت االدكتور عدنان العتوم، أعضاء هيئة التدريس والطلبة في كلية تكنولوجيا المعلومات بهذا الفوز، مؤكدا على تشجيعه المستمر للمشاركة في هذه المسابقات.

ويثمن عميد كلية الأمير الحسين بن عبدالله لتكنولوجيا المعلومات الدكتور سعد بني محمد، دور رئاسة الجامعة بالدعم المستمر للنشاطات العلمية والثقافية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس والطلبة .