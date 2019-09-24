آل الشيخ: يتعهد بتحويل بلاده إلى قبلة سياحية

قال المستشار في الديوان الملكي، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ إن المملكة ستتحول إلى قبلة سياحية مفضلة للسياح السعوديين الذين اعتادوا قضاء إجازات سنوية خارج البلاد.

وأكد آل الشيخ أمس الاثنين في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على أنه سيجري في البلاد توفير كل مقومات السياحة التي تجذب السعوديين للسفر إلى الخارج.

وأوضح أن شركة الخطوط الجوية السعودية التي اعتادت نقل السعوديين للخارج بغرض السياحة، ستبدأ بجلب السياح من خارج المملكة، قائلا: “راح عمرنا واحنا نملى فنادقهم ومطاعمهم ومسارحهم.. وياليتهم يحبونا ولا يحترمونا!!! خلاص بوجود سيدي الأمير محمد السياحة والترفية في بلدنا غير.. وصرفك في بلدك وبين أهلك وكل شي زين في العالم يجيك وإنت رافع راسك”.

ورد آل الشيخ على الانتقادات التي طالته عقب دعوته الراغبين بشراء تذاكر عروض ترفيهية وفعاليات ثقافية ستشهدها مدينة الرياض قريبا، ضمن ما يعرف بـ “موسم الرياض”، ودعاهم للحصول على بطاقة من أحد البنوك المحلية تتيح شراء التذاكر بالتقسيط ومن دون فوائد.

وقال إن منتقدي عرض البطاقات البنكية، من فئة تستدين من البنوك بفوائد كل عام، وتسافر لقضاء موسم السياحة خارج المملكة، فيما تنتقد الجهود المحلية لبناء قطاع سياحي يدعم اقتصاد المملكة.

وغرد: “إذا جا الصيف شفنا شخط الفيزه والبطاقات بفوائد خارج المملكه!!! والحين عروض بطاقات بدون فوائد تصرفها في بلدك صار الموضوع جريمة!!! محد طقك على يدك ماتبي البطاقه لا تاخذها!”.

كما أعلن رئيس هيئة الترفيه في السعودية عن تخفيض تذاكر فعاليات موسم الرياض المرتقب، بنسبة 20 بالمئة، وقال: “وأيضا بهالمناسبة والهشتاق الحلو ذا وفي اليوم الوطني في موسم الرياض بيكون فيه لمنسوبي القوات المسلحة والحرس الوطني والداخلية وأبناء الشهداء الأبطال تخفيض 20 ٪ على كل فعاليات الموسم لهم ولذويهم ذوي صلة القرابه الأولى”.

وأضاف ردا على المعلقين على منشوراته في “تويتر”: “ذبحونا.. ماعندهم كلمة إلا ملينا من الحفلات.. موسم الرياض حفلات وملاهي ومطاعم ومعارض وعروض حية وتسوق وأنشطه رياضية.. شغل 2 ٪ الي معقد ولسنه طويل مايمشي.. الناس تبي تعيش وتتنفس .. ينتقد وتلقاه اول واحد حاجز طيران للبلدان الي بالي بالك ! لكن ينمي بلده لا لا جريمه!”.-(روسيا اليوم)