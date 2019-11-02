آل محمود: استثمارات قطرية قادمة إلى الأردن

الدوحة -الغد- أكد رئيس جهاز قطر للاستثمار منصور بن إبراهيم آل محمود أن الجهاز يدرس الدخول في العديد من المشاريع الكبرى في الأردن في أربع قطاعات.

وبين آل محمود أن جهاز قطر يدرس فرص الاستثمار في قطاعات السياحة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والتعدين.

وقال إن “الاستثمارات القطرية قادمة إلى الأردن في مجال الطاقة المتجددة خلال الفترة المقبلة” مشيرا إلى أن الأردن يمتلك بيئة أعمال جيدة ومشجعة للاستثمار.

واعتبر آل محمود أن الاستثمارات القطرية في الأردن هي من أنجح الاستثمارات القطرية في الوطن العربي من ناحية سهولة ممارسة الأعمال وتحويل الأرباح والحوافز الممنوحة للمستثمرين. جاء ذلك خلال فعاليات مجلس الأعمال الأردني القطري المشترك في العاصمة القطرية الدوحة الأسبوع الماضي والذي عقد بين فعاليات مجلس الأعمال الأردني المشترك و رابطة رجال الأعمال القطريين برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني وجمعية رجال الأعمال الأردنيين برئاسة حمدي الطباع.

وشارك وفد أردني بمستوى رفيع مكون من 40 رجل أعمال وممثل لعدد من الشركات والمؤسسات الأردنية، من عدد من القطاعات المهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين قطر والأردن، ممثلة بالمقاولات والتعليم والاستثمارات العقارية والطاقة والكهرباء والتخليص والأسواق المالية والصرافة والبنوك، وبمشاركة رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية د.خلف الهيمسيات و مدير عام شركة المدن الصناعية عمر جويعد ونقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة.

وبحث الطباع مع عدد من المسؤولين القطريين سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في ظل وجود رغبة حقيقية لدى الجانبين لتحقيق قفزة اقتصادية ملموسة تنسجم مع مستوى العلاقات بين البلدين.

كما التقى الطباع وكيل وزارة الصناعة والتجارة القطرية سلطان بن راشد الخاطر الذي أكد أن هناك فرصا استثمارية متاحة في دولة قطر في ظل مزايا اقتصادية واستثمارية تمنح للمستثمر الاجنبي منها التملك بنسبة 100 %.

ونوه الخاطر إلى أن القطاع الخاص القطري نجح دائما في المشاركة بالمعارض والمؤتمرات التي تقام على أرض المملكة الأردنية الهاشمية، لافتا إلى أن هناك تسهيلات للمستثمرين الأردنيين للوصول إلى الأسواق القطرية.

وأكد الطباع خلال اللقاء أن اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين الأردن وعدد كبير من دول العالم تتيح للصناعة الأردنية الوصول إلى مليار مستهلك في الوطن العربي والعالم.

كما التقى الطباع على هامش اجتماعات مجلس الأعمال الأردني القطري، وكيل وزير المالية خلف المناعي، والذي قدم خلال اللقاء عرضاً حول المشاريع المتوقع عرضها خلال الأعوام من 2020-2022 في الدوحة، والتي سينفذها القطاع الخاص من مشاريع بنية تحتية وتنموية وصحة وتعليم، ستكون ذروتها في العام 2020.

وبين الطباع أن القطاع الخاص الأردني خاصة في قطاع المقاولات يبدي استعداده لتقديم كل خبراته وإمكانياته للمشاركة في المشاريع من خلال شركاء ورجال أعمال قطريين، لما يتمتع به قطاع المقاولات بكل فئاته بخبرات عملية وعالمية على المستوى الاقليمي والدولي.

وعلى صعيد آخر استقبل أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، الوفد الأردني في مقر المجموعة، والذي أكد أن الأزمة العالمية قد أثرت على حركة النقل الجوي وشركات المشغلة لتلك الخطوط بشكل كبير، إلا أن المجموعة أصدرت العديد من المنتجات التي تعمل على جذب المسافرين حول العالم.

من جهته أكد الطباع ضرورة تخصيص خط شحن جوي بين الأردن وقطر خلال المرحلة القادمة، لتشجيع القطاع الخاص في البلدين خاصة الصناعيين الأردنيين في التصدير إلى قطر.

وأشار إلى أن حجم الصادرات من الخضار والفواكه هي جزء من الصادرات الأردنية وبحاجة إلى البدء بتخصيص خطوط الشحن الجوي.