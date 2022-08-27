آمال مرتفعة بنتائج أردنية مميزة في سباق “كروس كارت” اليوم

أيمن وجيه الخطيب



عمان – ينطلق اليوم السباق الدولي “كروس كارت” في لبنان، على حلبة “مزار موتور بارك” بمشاركة 5 متسابقين أردنيين من فئة الشباب.

ويبلغ عدد المشاركين في السباق 16 متسابقا من قبرص ولبنان والأردن.

وواصل المتسابقون أمس تدريباتهم استعدادا للسباق الذي يقام بدعم من الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) وبتنظيم من نادي لبنان للسيارات.

وقام المتسابقون أمس باختيار سيارات الكروس كارت المتساوية في القوة وضبط المقاعد لتناسب السائقين، اضافة إلى التعرف على مسار السباق باشراف المدرب البريطاني سايمون فيتشت، كما تعرف المتسابقون على أهمية اتباع نظام حياة السائق المحترف وآلية التطور، إضافة إلى تلقي إرشادات وتعليمات حول النظام الغذائي، ليطلعوا بعدها أكثر على تقنيات عربات الكروس كارت والقوانين التي ترعاها من قبل الاتحاد الدولي للسيارات.

ويمثل الأردن في السباق كل من مصطفى عطاري وشاكر جويحان وأمير هشام النجار ومصطفى جمعة وتمثل فرح زكريا المشاركة النسوية الأردنية في السباق، وتجدر الاشارة إلى أن المتسابق الأردني شاكر جويحان هو صاحب أول لقب للبطولة الأقليمية العام الماضي، كما شارك في السباق أمير النجار، ولإعطاء الفرص أمام مزيد من الشباب، ضاعفت الأردنية لرياضة السيارات عدد المشاركين الأردنيين من أثنين إلى 5.

وقال جويحان لـ”الغد”: حققت أفضل وأسرع وقت في اليومين الماضيين، المنافسة تبدو قوية، من قبل المتسابقين اللبنانيين أصحاب الأرض والذين يتطلعون لحسم اللقب لصالحهم، كما أن المتسابقين من قبرص يتمتعون بخبرات كبيرة، قمت بدراسة المسار جيدا كونه يختلف عن مسار العام الماضي، وسأقود سيارة السباق على مسار رملي وهي ذات مواصفات السيارة التي شاركت فيها على المسار الإسفلتي، وهنا التجربة ستكون قوية، حيث التحدي سيكون بين المتسابق والسيارة لإثبات ذاتة على مسار مختلف في تجربة فريدة من نوعها، دون أدنى شك، اتطلع لنيل لقب السباق، وسأعمل على تحقيق ذلك”.

وأشار المتسابق أمير هشام النجار لـ”الغد”: “أجرينا خلال اليومين الماضيين تدريبات مكثفة للتعرف على السيارة، وضبطها للانسجام معها، حيث أن السيارات التي نشارك بها متساوية من حيث المحرك، ومختلفة بشكل كلي عن سيارات سباقات الرالي والسرعة، كما أشارك للمرة الأولى في سباق على مسار رملي، إن التجربة بالنسبة لي ستكون جديدة وقوية ويشارك فيها أبطال من فئة الشباب من قبرص ولبنان، ويتمتعون بخبرة كبيرة في سباقات السيارات مثل كانتوني داغر وجوني معتوق وكارل رزق وريا داغر من لبنان وكريستوفر ديميتري ونيكولاس جورجيو من قبرص، أتطلع إلى تحقيق نتائج مميزة في البطولة الإقليمية”.

وأضاف : “يقف إلى جانبي والدي المتسابق البطل هشام النجار، ويساندني في مهمتي التي اتمنى ألا تكون صعبة في السباق الإقليمي، لأهميته الكبيرة بالنسبة لي، معنوياتي عالية، وهدفي نيل مراكز متقدمة في السباق”.

من جانبه، قال مصطفى عطاري لـ”الغد”: “أجرينا تدريبات على مدار يومين، وفي اليوم الثاني كانت أوقاتنا قريبة من متسابقي قبرص واللبنانيين، نحن متحمسون لتحقيق نتائج مميزة في البطولة الإقليمية، عالجت بعض الأمور في سيارة السباق. أمورنا تبشر بنتائج مميزة ، وأتطلع إلى جانب الفريق الأردني للوقوف على منصة التتويج، في أول مشاركة لي في مثل هذه السباقات، إنها تجربة حقا فريدة من نوعها”.

ويشارك في السباق كل من مصطفى عطاري وشاكر جويحان ومصطفى جمعة وأمير هشام النجار وفرح زكريا (الأردن)، والياس دهني وانتوني داغر وجوني معتوق والياس سيلالا وكارل رزق وريا داغر ( لبنان ) وكريستوفر ديميتري وتارا لا سونيكو وديموس ابسكوبو وجورج بولي كاربو ونيكولاس جورجيو (قبرص).