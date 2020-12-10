“آمن أم غير آمن؟”.. لقاح “كورونا” يتسيد الأحاديث وخبراء يعلقون!

منى أبوحمور

عمان- بات مؤخرا الحديث عن لقاح كورونا يتسيد التجمعات العائلية والسهرات وأحاديث الناس في الشارع، وكذلك الأمر في أماكن العمل، ولا شك أن اللغط الكبير والإشاعات وتداول الأخبار غير العلمية حول اللقاح أثارت مخاوف وقلق الكثيرين الذين أطلقوا حكمهم مسبقا برفض أخذ اللقاح تحت طائلة المسؤولية.

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالكثير من الدراسات والأخبار والمعلومات التي شاركها مستخدمو هذه الوسائل حول لقاح كورونا، في حين تسيدت نظرية المؤامرة الموقف بأن لقاح كورونا جاء لينهي البشرية.

خبراء في شؤون الصحة، بينوا أن الجدل حول سلامة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد سيظل قائما، حتى بعد انتهاء التجارب السريرية، وهذا الأمر قد يؤثر على ثقة الناس في اللقاح ومنافعه الوقائية.

وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز”، فإن ملايين الأشخاص في الولايات المتحدة سيأخذون لقاح كورونا عندما يصبح جاهزا، وبما أن كثيرين منهم سيفارقون الحياة، بسبب عوامل وأمراض مختلفة، فإنه من المرجح أن يتم ربط الوفاة بمسألة أخذ اللقاح.

ويخشى العلماء أن يتم ربط وفاة أي شخص أخذ اللقاح بمسألة المضاعفات، في حين أن الناس يموتون بمرض “كوفيد 19″، الناجم عن فيروس كورونا، وبغيره.

والمقصود هو أن شخصا ما، مثلا، سيتوفى بسبب مرض قديم في القلب، لكن بما أنه أخذ لقاح كورونا قبل فترة قصيرة حتى يقي نفسه من الفيروس، فإن معارفه وأهله ربما يعتبرون الأمر ناجما عن اللقاح.

وبعيدا عن المنطق العلمي والطبي، قرر الكثيرون عدم قبول أخذ لقاح “كوفيد 19” لعدم قناعتهم بقعاليته أو أمانه، وقد بدا ذلك من تعليقات الناس على الأخبار التي يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي التي تتعلق بلقاح كورونا، في حين أكد آخرون أنه لن يأخذوا هذا اللقاح لو تطلب ذلك دخولهم إلى السجن أو حتى العيش في كهف أو مغارة.

اختصاصي علم الاجتماع الدكتور محمد جريبيع، يشير إلى أنه من الطبيعي أن تتسيد أخبار لقاح كورونا الأحاديث المتناقلة بين الناس، خصوصا في ظل الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا على الأصعدة كافة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، والتي غيرت أيضا من طرق التواصل الاجتماعي مع الأشخاص المقربين.

وكانت جائحة “كورونا”، بحسب جريبيع، قد ألقت بظلالها السلبية على العلاقات الاجتماعية، فحرمت العديدين من عناق أبنائهم وآبائهم، فضلا عن فقدان الكثيرين وظائفهم وزيادة نسبة البطالة، الأمر الذي يدفع للبحث عن بارقة أمل، ولا يوجد حل إلا بوجود المطعوم.

رافق الإعلان عن لقاح كورونا، وفق جريبيع، الكثير من الأخبار والإشاعات التي تعزز نظرية المؤامرة لدى العديد من الناس الذين كانوا يؤيدون فكرة أن هذا اللقاح يستهدف جينات الإنسان وسيغير عليها وسيؤثر على الإنسانية.

ويوضح جريبيع “هذا وضع طبيعي جدا بسبب السوشال ميديا الذي أصبح مصدر المعلومات للجميع دون الرجوع إلى المتخصصين”، لافتا إلى الاهتمام الكبير بلقاح كورونا والجدل الدائر حوله أصبح المادة الأساسية في التجمعات والسهرات.

ويوضح جريبيع أن العالم الآن يعيش حالة من الأمل للتغلب على فيروس كورونا والبدائل محدودة، فلا مفر من المطعوم وأن الكمامة حل مؤقت، لافتا إلى أن جميع المؤشرات تدل على أن الأردن يسير بالطريق الصحيح وسيشهد تحسنا في الوضع الوبائي وبداية العام 2021 ستكون بداية انحسار المرض.

ويشير جريبيع إلى أن نظرية المؤامرة والتشكيك في لقاح “كوفيد 19” هي ظاهرة عالمية وغير مرتبطة بالأردن فقط، معتقدا أن العالم سيخضع في النهاية للعلم.

ويلفت إلى أن الأردنيين بشكل عام يتمتعون بجهاز مناعي قوي، عازيا ذلك لتناولهم المطاعيم كافة بشكل دوري منذ الصغر.

المستشار البروفيسور الدكتور وليد أبوحمور رئيس قسم الأطفال المعدية عند الأطفال في مستشفى الجليلة للأطفال استشاري الأمراض السارية والتحكم والسيطرة بالأمراض الوبائية، يبين بدوره لـ”الغد”، أن الحل الوحيد للتحكم بالأمراض السارية هو وجود لقاح لإيجاد مناعة القطيع وهي أفضل طريقة لمواجهة أي وباء أو جائحة.

ويقول أبوحمور إن اللغط حول لقاح “كوفيد 19” جاء نتيجة السرعة في تواجد هذا اللقاح وتوفرها للاستعمال؛ إذ إن من المعتاد أن يأخذ من 5-9 أعوام حتى يكون أي لقاح فعالا، إلا أن الأمر مختلف في جائحة كورونا.

ويعزو أبوحمور السرعة في التوصل إلى لقاح كورونا لاستخدام الخبرات التكنولوجية السابقة المتعلقة باللقاحات السابقة، الأمر الذي أسهم في سرعة إنتاج هذا المطعوم دون أن يتساهلوا في جودته أو حتى المواصفات والمقاييس التي تجعل منه لقاحا آمنا وفعالا.

ولم يغفل القائمون على اللقاح، بحسب أبوحمور، أي جانب من جوانب الأمان والسلامة الصحية لمستخدميه، إلا أن إنتاج المرحلة الأولى لهذا اللقاح بعد ستة أشهر من الجائحة أثار الجدل حول على مستوى العالم.

يقول “ما يدور من إشاعات حول عدم صحة اللقاح بسبب سرعة تصنيعه بأنه غير آمن، غير صحيح”، فقد خضع لقاح “كوفيد 19” للعديد من التجارب وحصل على الاعتماد من الجهات المتخصصة، وبالتالي تم اعتماده من قبل منظمة الصحة العالمية.

ويشير أبوحمور إلى نوعين من التكنولوجيا التي تم استخدامها في تصنيع اللقاح؛ الأول قسم التكنولوجيا الذي استخدم ماسنجر RNA، وهي تكنولوجيا حديثة تستخدم لأول مرة في تاريخ البشرية، والآخر ما يعرف باللقاح الصيني أو الهندي، والطريقة التقليدية التي كانت تستخدم سابقا وتتمتع بالأمان والفعالية وتتراوح نسبة الشفاء من 85 % إلى 95 % عند استخدامه لأول مرة ونتائجه إيجابية.

ويؤكد أبوحمور أهمية أخذ اللقاح حتى يتمكن المجتمع من أخذ مناعة القطيع في هذا الفيروس تحديدا وطريقة انتشاره السريعة، لافتا إلى أن أي مجتمع يحتاج إلى إصابة 60 %- 70 % من السكان حتى يصل إلى مناعة القطيع وهذا أمر مكلف جدا، ويرهق القطاع الصحي والاقتصادي مقارنة باستخدام اللقاح.

ويتوقع أبوحمور توفر اللقاح في الأردن للناس كافة في الصيف المقبل، في حين سيتوفر خلال الفترة المقبلة لإعطائه للكوادر الطبية خط الدفاع الأول وكبار السن والأطفال الذين لديهم سيرة مرضية.

وينصح أبوحمور الجميع بالالتزام بالإجراءات الصحية والاستمرار بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامة إلى حين توفر المطعوم لكل الناس وتطبيق العزل المنزلي الفعال.