آنا دي أرماس.. أسرار جمالها الناعم وتقاسيم وجهها الجذابة

تشتهر الممثلة الإسبانية من أصول كوبية، آنا دي أرماس، بموهبتها التمثيلية المميزة وأدوارها الناجحة في أعمال عدة، مثل Knock Knock وKnives Out، وBlonde، لكن ليس موهبة آنا فقط هي التي تخطف الأنظار، ولكن أيضاً جمالها المشرق.

آنا دي آرماس.. مارلين مونرو في Blonde

كشفت آنا (34 عاماً) عن نصائحها وروتينها للعناية بجمالها ورشاقتها، وذلك خلال حوارها مع مجلة Byrdie، عبر تطبيق زووم، وقالت إنها تحرص على متابعة تمريناتها الرياضية داخل الصالات الرياضية مثل الجري والملاكمة، بالإضافة لتمرينات التأمل.

أما بخصوص بشرتها، فالسر وراء نضارة بشرة آنا هو ثلاجة صغيرة تحتفظ فيها بمنتجات العناية والتجميل الخاصة بها وسردت آنا تفاصيل روتينها الجمالي، وقالت إنها دائماً تأخذ حماماً ثم تغسل وجهها وبعدها تضع كريمات العين والأمصال المغذية وواقي الشمس والمرطب، التي تحتفظ بها داخل ثلاجتها الصغيرة.

وأكدت آنا أن درجات الحرارة الباردة مفيدة لنضارة البشرة، وهذا سر تعلمته من عارضة الأزياء الشهيرة غريس جونز، وتابعت أنها سمعت أن غريس تغمس وجهها يومياً بالصباح في وعاء مليء بالماء والثلج، لذلك آنا تحتفظ بمنتجات العناية في الثلاجة حتى تُطبقها وهي باردة فور استيقاظها من النوم.

وصرحت آنا بأنها لا تتبع نفس طريقة جونز، لأن غمس وجهها في الثلج يُصيبها بصداع شديد. -وكالات

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