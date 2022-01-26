آية السعيد.. مستقبل واعد في كرة المضرب يغازل “ويمبلدون”

خالد العميري

عمان – قدمت “الفراشة” آية صوفيا السعيد، البالغة من العمر 10 سنوات، نفسها بصورة مثالية، كمشروع واعد لبطلة مرتقبة في رياضة كرة المضرب، وذلك بعد خسارتها في المشهد النهائي لبطولة دبي الدولية للناشئين والناشئات أمام الروسية برونينكو ليوبوف، والتي استمرت قرابة ساعتين ونصف “مباراة ماراثونية”.

وكانت آية السعيد، نجلة اللاعب والمدرب الوطني الأسبق بكرة السلة، عماد السعيد، قد تخطت العديد من اللاعبات من ألمانيا وسويسرا والهند، مؤكدة موهبتها، بعدما خطفت أنظار المتابعين، في الحدث الذي اختتم مؤخرا في الإمارات “دبي”.

عشقت آية لعبة كرة المضرب في عمر 7 سنوات، لتحظى بدعم كبير من والديها، مكنها من الفوز في العديد من البطولات المحلية بالأردن وبيلاروسيا، أبرزها بطولة الاتحاد للناشئات مرتين، وبطولة نادي ديونز، كما أنها تتكلم اللغات، العربية والروسية والانجليزية، بطلاقة. وتشكل ممارسة رياضة كرة المضرب، حافزا لآية صوفيا السعيد من أجل مواصلة التفوق أكاديميا والنجاح بامتياز، خاصة وأنها تسعى جاهدا لتنظيم وقتها.

ونجحت آية السعيد، بجذب أنظار المدير الفني للمنتخب الوطني للتنس والخبير التونسي رفيق بوشلاكة، ليشرف على تدريبها مؤخرا، في رحلة الحلم نحو التأهل إلى “ويمبلدون”، التي تعد البطولة الأقدم والأكثر شهرة وعراقة، ويعود تاريخها إلى العام 1877 على المروج العشبية لنادي عموم لندن، حيث تجذب هذه البطولة عددا من أبرز نجوم كرة التنس بالعالم في كل موسم، وتعد المشاركة فيها امتيازا لأي لاعب، وما تزال حتى يومنا هذا تحافظ على تقاليدها لناحية اللعب على الملاعب العشبية وارتداء اللباس الأبيض حصرا من قبل اللاعبين، وتقام البطولة عادة في آخر أسبوع من حزيران (يونيو) وأول أسبوع من تموز (يوليو) من كل عام.