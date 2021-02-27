“آيدكس” و”نافدكس” 2021 يختتمان بنجاح دورة استثنائية

أبوظبي- أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمعرضي الدفاع الدولي “آيدكس” والدفاع البحري “نافدكس” 2021 عن اختتام دورتها الخامسة عشرة في أبوظبي والتي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، واستمرت على مدى خمسة أيام خلال الفترة من 21 – 25 شباط في مركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك” بمشاركة محلية ودولية واسعة.

وأعلنت اللجنة عن اختتام المعرضين خلال مؤتمر صحفي عقد الخميس الماضي بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، وذلك بحضور اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي “آيدكس” و”نافدكس”، وسعادة اللواء الركن طيار إسحاق صالح محمد البلوشي، الوكيل المساعد للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية بوزارة الدفاع، ونائب رئيس اللجنة العليا، وحميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض “أدنيك” ومجموعة الشركات التابعة لها.