“آيدكس” و”نافدكس” 2021 ينطلقان الأحد بمشاركة دولية واسعة

أبوظبي- تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمعرضي “آيدكس” و”نافدكس” 2021 عن جاهزيتها واتخاذها جميع الاستعدادات اللازمة لانطلاق فعاليات الدورة الخامسة عشرة من المعرضين، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 شباط (فبراير) الحالي ولمدة خمسة أيام حتى 25 منه في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، إلى جانب مؤتمر الدفاع الدولي 2021 الذي يقام في 20 الحالي في مركز أدنوك للأعمال.

ويستعرض معرضا “آيدكس” و”نافدكس” 2021 اللذان تنظمهما شركة أبوظبي الوطنية للمعارض “أدنيك”، بالتعاون مع وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة بدولة الإمارات، أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة، إلى جانب تسليط الضوء على تطور قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية في الدولة، وكذلك عقد شراكات استراتيجية بين مختلف الجهات المشاركة وكبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذه القطاعات.