آيفون 13 من آبل.. تصميم أنيق وكاميرا سينمائية وبطارية تدوم

هواتف الأيفون الجديدة 13 التي أطلقتها شركة آبل أمس في مؤتمرها السنوي تضم كل من وiPhone 13، وiPhone 13 pro، وiPhone 13 pro max.

تحمل أحدث الابتكارات التقنية بما في ذلك نظام الكاميرا المزدوجة الأكثر تقدمًا على الإطلاق في الأيفون ، وشريحة قوية ، وقفزة مذهلة في عمر البطارية.

الجيل القادم من هواتف الأيفون يعد من أفضل الهواتف الذكية في العالم، ويتميز بتصميم جميل مع حواف مسطحة وأنيقة بخمسة ألوان جديدة رائعة.

يتميز كلا الطرازين بالابتكارات الرئيسية، بما في ذلك نظام الكاميرا المزدوجة الأكثر تقدمًا على الإطلاق في iphone-مع كاميرا عريضة جديدة مع وحدات بكسل أكبر وتثبيت الصورة البصرية (OIS).

وهذا النظام الذي يوفر تحسينات في الصور ومقاطع الفيديو ذات الإضاءة المنخفضة، وهي طريقة جديدة لتخصيص الكاميرا بأنماط التصوير الفوتوغرافي والوضع السينمائي. الذي يضيف بعدًا جديدًا لسرد القصص بالفيديو.

ويتمتع هذا الإصدار الجديد من iphone بإعداد كاميرا ثلاثية بعدسة تليفوتوغرافي مقاس 77 مم مع زووم بصري 3x كاميرا، بزاوية واسعة بفتحة /1.8 مع تصوير ماكرو وعدسة بزاوية عريضة f /1.5 مع أكبر مستشعر على الإطلاق.

وتسجيل فيديو Dolby Vision HDR، بالإضافة إلى وضع فيديو بطيء الحركة مع الوضع السينمائي وتسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية في وضع ProRes.

يبدأ سعر iPhone 13 mini من 699 دولارا، ويبدأ سعر iPhone 13 من 799 دولارا، وiPhone 13 pro فسعره يبدأ من 999 دولار أما iPhone 13 pro max فسعره يبدأ بـ1099.

بالنسبة لسعة تخزين الهواتف الجديدة، فتبدأ من 128 جيجابايت بدلا من 64 جيجابايت، وهذه الهواتف تأتي بـ5 ألوان هي الأزرق والوردي والأبيض والأحمر والأسود.

وبحسب الشركة، يتضمن الهاتف رقاقة A15 Bionic الجديدة التي تضمن أداء أفضل وأسرع، وبدرجة أسرع 50% من المنافسين، كما سيزيد عمر البطارية بمعدل ساعتين ونصف كمتوسط في وiPhone 13 mini عن iPhone 12 mini.

مواصفات الآيفون 13

– معالج أقوى A15 Bionic، الذي تقول الشركة إنه أسرع وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة من شريحة A14 Bionic العام الماضي.

– شريحة 5 نانومتر، ولا تزال وحدة معالجة مركزية سداسية النواة (مع اثنتين من النوى العالية الأداء وأربعة نوى العالية الكفاءة).

لكن الشركة تقول إنها أسرع وحدة معالجة مركزية في هاتف ذكي.

وأسرع بنسبة تصل إلى 50% من المنافسة. وتقول أيضًا أن الرسومات أسرع بنسبة تصل إلى 30 في المئة من منافسيها.

– آيفون 13 يحمل نفس الكاميرا المحسنة التي طرحتها الشركة لأول مرة مع أكبر هاتف ذكي لها في عام 2020، مع مستشعر أكبر للكاميرا العريضة بنسبة 47% عن العام الماضي، مما يسمح لها بالتقاط مزيد من الضوء في البيئات المظلمة مع ضوضاء أقل.

– المستشعر الواسع الجديد عبارة عن عدسة بدقة 12 ميجابكسل بفتحة f/1.6. بينما تتميز الكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 أسرع ومجال رؤية 120 درجة.

– يحتوي آيفون 13 على تقنية تثبيت تحويل جهاز الاستشعار التي قدمتها الشركة العام الماضي عبر آيفون 12 برو ماكس. التي تحرك المستشعر العريض فعليًا لتقليل الاهتزازات.

– الكاميرا تحمل ميزة ملفات التعريف الفوتوغرافية التي قدمتها الشركة مع نموذجي آيفون 13 برو وآيفون 13 برو ماكس. التي تتيح لك تخصيص مظهر صورك بشكل أكبر لمزيد من الاتساق عبر اللقطات.

– أجهزة iPhone13 وiPhone13mini مقاومة للماء والأتربه بمعيار iP68.

– حساس الوجه أصغر من آيفون 12، والشاشة أكثر سطوعا بنحو 28%.

– يقدم iPhone 13 بطارية تدوم طوال اليوم، مما يوفر ما يصل إلى ساعتين ونصف إضافيتين.

– يوفر iPhone 13 mini ما يصل إلى ساعة ونصف في اليوم أكثر من iPhone 12 mini.

– سعر آيفون 13 من 799 دولارا.

– عدسة 12Mp مع فتحة f/1.5

– ميزة التثبيت البصري

– بطارية أكبر من الجيل السابق (زيادة بنحو 2.5 ساعة)

– يبدأ سعر iPhone 13 mini من 699 دولارا

– تم تطوير ميزة 5G

– الهواتف ستأتي بثلاث سعات 128 و256 و512 غيغا

تصوير فيديو وسينمائي مذهل

يتيح الوضع السينمائي الجديد للفيديو، الذي يسمح بتأثير تركيز الحامل لتغيير التركيز أثناء الفيديو.

عند تسجيل مقطع فيديو، ينقل الوضع السينمائي التركيز تلقائيًا أثناء التصوير في الوقت الفعلي. ويحول التركيز بذكاء عندما يدخل الأشخاص الإطار أو يبتعدون عن الكاميرا.

يمكن تغيير التركيز يدويًا أو قفل التركيز على كائن معين لتحكم أكثر دقة أيضًا. وتتميز الكاميرا الأمامية أيضًا بدعم الوضع السينمائي.

يأتي كل من iPhone 13 وiPhone 13 mini بأداء فائق السرعة وكفاءة في استهلاك الطاقة بفضل شريحة A15 Bionic، وعمر

بطارية أطول، وشاشة Super Retina XDR أكثر سطوعاً، ومتانة مع واجهة Ceramic Shield، وضعف مساحة تخزين التي تبدء بسعة 128GB، ومقاومة للماء في مجالها ضمن تصنيف IP68، وتجربة 5G متطورة.

يتوفر iPhone 13 وiPhone 13 mini باللون الوردي، والأزرق، وسماء الليل، وضوء النجوم، وPRODUCT) RED)‏‏، مع إمكانية الطلب المسبق اعتباراً من يوم الجمعة 17 سبتمبر، وتتوفر بدءاً من الجمعة 24 سبتمبر.

مواصفات iPhone13Pro

– معالج A15

– معدل تحديث الشاشة 120 هيرتز

– ميزة ProMotion

– متوفر بحجم 6.1 و6.7 انش

– العدسات توفر خاصية التصوير الليلي

– سعر iPhone 13 Pro من 999 دولارا، فيما يبدأ سعر iPhone 13 Pro Max من 1009دولارات،

– يتوفر بمساحة 1 تيرا بايت.

– iPhone 13 و MINI من الداخل والخارج، ويأتيان بخمسة ألوان وبتصميم متين ذي حواف مسطحة وإطار أنيق مصنوع من الألومنيوم.

– تأتي الشاشات مقاس 6.1 إنش ومقاس 5.4 إنش بواجهة Ceramic Shield المميزة لأجهزة iPhone، أقوى زجاج في هاتف ذكي على الإطلاق.

– كلا الجهازين يحملان ميزة مقاومة للماء رائدة في المجال ضمن تصنيف IP68‏3 وكلاهما مصمم للحماية من انسكاب السوائل المعروفة.

– نظام كاميرا TrueDepth بحجم أصغر بينما يحافظ على تقديم التقنيات المتقدمة نفسها، بما في ذلك ميزة Face ID.

– طريقة التحقق بالتعرف على الوجه الأكثر أماناً في هاتف ذكي، والتي تأتيك الآن مع تقديم مساحة عرض أكبر.

آيباد 9 (iPad 9)

زود آيباد 9 الجديد بمعالج “إيه 13” (A13) ويدعم النظام الجديد “آيباد أو إس 15” .

تتوفر خاصية التوسيط في الكاميرا الأمامية، حيث تستهدف آبل به الطلاب والموظفين الذين يعملون عن بعد، ليعيشوا تجربة اجتماعات الفيديو بشكل أفضل.

يبدأ سعره عند حدود 329 دولارا تقريبا.

آيباد ميني 6 – (iPad mini 6)

تصميم جديد مشابه للآيباد برو، مع شاشة ليكويد ريتنا وبحجم 8.3 بوصات، وقارئ بصمة في زر التشغيل.

يدعم منفذ تايب سي وتقنية “5 جي” (5G) مع وجود كاميرا أمامية وخلفية بقدرة 12 ميغا بكسل وبخاصية التتبع و4 سماعات ذات وضوح عال.

يدعم قلم آبل من الجيل الثاني.

الآيباد ميني متاح بسعر 499 دولار

ساعة آبل 7 (Watch Series 7)