آينتراخت وبايرن ميونيخ يتواجهان في نصف نهائي كأس ألمانيا

مدن – أسفرت قرعة الدور نصف النهائي من بطولة كأس ألمانيا التي أجريت الأحد، عن مواجهة قوية بين فريقي آينتراخت فرانكفورت وبايرن ميونيخ، بطلا آخر نسختي من البطولة، على الترتيب.

وسيستضيف الفريق البافاري -حامل اللقب- على ملعبه (أليانز أرينا) فريق آينتراخت بطل نسخة العام 2018 على حساب البايرن أيضا، وفي طريقه للدور نصف النهائي تغلب البايرن على كل من إنيرجي كوتبوس وبوخوم وهوفنهايم وشالكه، بينما أقصى آينتراخت كل من فالدهوف مانهايم وسانت باولي ولايبزيج وفيردر بريمن.

والمباراة الأخرى بالدور نصف النهائي ستجمع بين ساربروكن، من دوري الدرجة الرابعة، وباير ليفركوزن.

وستقام المباراتين يومي 21 و22 أبريل (نيسان) المقبل، على أن يكون النهائي في 23 أيار (مايو) على الملعب الأولمبي في برلين. (إفي)