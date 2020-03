آينتراخت وبايرن ميونيخ يتواجهان في نصف نهائي كأس ألمانيا

مدن – أسفرت قرعة الدور نصف النهائي من بطولة كأس ألمانيا التي أجريت الأحد، عن مواجهة قوية بين فريقي آينتراخت فرانكفورت وبايرن ميونيخ، بطلا آخر نسختي من البطولة، على الترتيب.

وسيستضيف الفريق البافاري -حامل اللقب- على ملعبه (أليانز أرينا) فريق آينتراخت بطل نسخة العام 2018 على حساب البايرن أيضا، وفي طريقه للدور نصف النهائي تغلب البايرن على كل من إنيرجي كوتبوس وبوخوم وهوفنهايم وشالكه، بينما أقصى آينتراخت كل من فالدهوف مانهايم وسانت باولي ولايبزيج وفيردر بريمن.

Semi-final draw 🏆

⚽ @FCBayernEN vs. @eintracht_eng

The 2019 winners take on the 2018 winners for the right to be 2020 finalists. 🔥#DFBPokal #Berlin2020 pic.twitter.com/mrlEfg1mTq

— The DFB-Pokal (@DFBPokal_EN) March 8, 2020