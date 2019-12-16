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آيندهوفن يُقيل مارك فان بوميل بعد مغادرة الدوري الأوروبي

منذ 46 دقيقة

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لاهاي – أعلن نادي إيندهوفن الهولندي الاثنين، إقالة المدير الفني مارك فان بوميل على خلفية سلسلة النتائج السيئة التي حققها الفريق والتي أطاحت به خارج الدوري الأوروبي، فضلا عن تأخره بفارق 10 نقاط خلف أياكس متصدر الدوري الهولندي.

وقال المدير العام للنادي، تون جيربراندز، في بيان إن: “التراجع كبير للغاية ولا يليق بإيندهوفن، المباريات هي لحظات التقييم، وأسفر التقييم النهائي عن هذا القرار المؤلم. لقد بذلنا قصارى جهدنا لتغيير المسار، لكن لسوء الحظ لم ينجح هذا الأمر”.

ويسعى النادي الهولندي إلى تخفيف الأزمة التي أطاحت به خارج الدوري الأوروبي من دور المجموعات، على الرغم من بدء مشواره في هذه المسابقة بانتصارين.

ويبتعد إيندهوفن بـ10 نقاط عن أياكس وألكمار، اللذين يتصدران البطولة، وخسر الأحد الماضي أمام فينورد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، يشار إلى أن فان بوميل الذي كان يربطه بالنادي عقد يمتد إلى عام 2021، وصل إلى إيندهوفن في صيف عام 2018، ليحل محل فيليب كوكو. (إفي)

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