أبحاث طبية: السلالة البريطانية لفيروس كورونا هي السائدة الآن في عمان

عمان- الغد – أكّد مختبر بيولاب الطبي على أن السلالة البريطانية لفيروس كورونا هي السلالة السائدة الأن في العاصمة عمان، وذلك حسب نتائج أبحاثه الموجهة نحو رصد السلالات الجديدة من فيروس كورونا في الأردن.

والجدير بالذكر أن بيولاب قد اتخذ قرارات جديدة بتوسيع برنامج رصد السلالات الجديدة، وذلك منذ أن كشفت دائرة الأبحاث العلمية فيه عن أولى حالات السلالة البريطانية المتحورة في الأردن في 24 من ديسمبر2020.

وضمن هذا البرنامج يقوم بيولاب بإجراء مسح لكافة العينات الإيجابية بشكل يومي وفق المناطق الجغرافية للكشف عن تلك السلالات، وذلك إيماناً منه بأهمية الرصد السريع لأي سلالة متحورة في الأردن، وتعزيز استجابة المملكة السريعة والفعالة للمتغيرات الوبائية على الأرض.

وفي إطار الجهود ذاتها للكشف عن السلالات الجديدة، أفاد الدكتور عيسى أبوديّة أخصائي علم المناعة ورئيس دائرة البحث العلمي، أنه و حالما تم الكشف عن وجود هذه الطفرات في الأردن، تم تشكيل فريق بحثي مشترك من قسم البيولوجيا الجزيئية في مختبر بيولاب الطبي و مركز الأميرة هيا للتقانات الحيوية وبالتنسيق مع الجهات الرسمية، أثمرت جهودها في فك شيفرات وراثية لعدد من الفيروسات الأردنية،حيث تم الكشف عن ترتيب التسلسل الوراثي الكامل لتلك الفيروسات.

ونتيجة ذلك تم الكشف عن عدة فيروسات من السلالة البريطانية B1.1.7، إضافة إلى طفرة E484K المرتبطة بالسلالتين الجنوب إفريقية والبرازيلية، واللتين تمتلكان القدرة على الهروب الجزئي من الحماية التي توفرها الأجسام المضادة المتشكلة نتيجة اللقاحات المعمول بها حالياً في العالم.

كما تم تأكيد الطفرات والشيفرات الوراثية الكاملة التي اكتشفها فريق بيولاب البحثي من قبل الفريق البحثي الموازي التابع لمركز سكربس العريق للأبحاث، والواقع في مدينة سان دييغو في الولايات المتحدة الأمريكية وحسب ما نٌشر مؤخراً في صحيفة نيويورك تايمزالأسبوع الماضي

وأشاد الدكتور عميد عبدالنور أخصائي علم المناعة والرئيس التنفيذي لمختبر بيولاب الطبي بالإنجاز الوطني المميز الذي حققه فريق بيولاب البحثي، مؤكداً على أهمية الاستمرار في رصد السلالات المتحورة الجديدة لما فيه مصلحة الوطن، وذلك بالتعاون المستمر مع الجهات الرسمية.