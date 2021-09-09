“أبحث عن ذاتي”.. 14 قصة إنسانية تروي حالات ميدانية بعيادة نفسية

عزيزة علي

عمان- صدر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، عمان، بيروت، كتاب بعنوان “أبحث عن ذاتي” للدكتورة دلال العلمي، ويتضمن أربع عشرة قصة إنسانية، وهي حالات ميدانية من داخل العيادة النفسية أو من مركز الإرشاد النفسي حيث كانت تعمل الدكتورة العلمي.

العلمي أهدت الكتاب الى “كل من جاء إلى العيادة النفسية لطلب المساعدة، فمنهم تعلمت وفهمت أكثر معنى المعاناة النفسية، وكيفية تقديم المساعدة والإرشاد للوصول إلى حياة أفضل”.

تقول العلمي، في مقدمة كتابها، إن البحث عن الذات هدف ضروري لكل منا، ولكي تستطيع النفس الإنسانية أن تشعر بالتوافق مع ذاتها، وأن تعيش الطمأنينة والرضا، لابد وأن تكون قد تعرفت إلى هذه الذات الخاصة بها، مبينة “أن لكل منا ذاته الخاصة وأحلامه، حاجاته، آماله وطموحاته، كثيرون منا يتعرضون في رحلة الحياة إلى صعوبات، وهي تكون إما صحية، أو عاطفية، مادية، وغيرها، وكما نشاهد أحيانا من حروب وأمراض، أو أوبئة كما نعيش حاليا في زمن “كورونا”، ومن خلال عملي كمرشدة نفسية سواء في الجامعة أو في عيادتي الخاصة كان لابد لي من مساعدة المراجعين على إيجاد الذات لكي يصلوا في رحلة حياتهم إلى الراحة والطمأنينة والسعادة الحقيقية”.

كتب مقدمات للكتاب مجموعة من النقاد والإعلاميين والأطباء، ومنهم الناقد د. زياد أبو لبن الذي يشير الى أن “أبحث عن ذاتي” من الكتب القليلة التي تبحث في الإرشاد النفسي، وتقف فيه العلمي على قصص أو حكايات تنقلها من الواقع دون زيادة أو نقصان، وهي حكايات مطابقة للواقع، وقد سردها أبطال حقيقيون امتلكوا الشجاعة في مجتمع تبرز أمامه ثقافة العيب، ومن خلال عمل العلمي في قسم الإرشاد النفسي في الجامعة، ومن خلال عملها في عيادتها الخاصة، تتعامل مع حالات كثيرة تعرضت للاضطهاد والقمع الأسرى. ويرى أبو لبن أن العلمي تعاملت مع كل الحكايات بتوجيه وإرشاد نفسي، وتعيد لهؤلاء الناس الثقة بالنفس، وبعد عدد من جلسات الإرشاد النفسي تصدر عن المصابين عبارة مثل “وجدت ذاتي”.

ويشير أبو لبن الى أن العلمي بذلت مجهودا كبيرا، لما قامت به من واجب إنساني مدفوع بالعاطفة والحس بالمسؤولية، وقدمت بكل شجاعة حكايات واقعية تلامس شغاف القارئ، حيث قدمت تجارب حياتية تنفع الذين تسلحوا بشعار “ستر الفضيحة”، فليس من السهل أن تعيد الثقة لإنسان بعد تجربة مريرة وقع فيها، وليس من السهل أن تنتزع الخوف من قلوبهم، وليس من السهل أن تصل معهم الى الاعتراف بالقول “وجدت ذاتي”، مبينا أن العلمي استطاعت بعلمها وخبرتها أن تنقذ هؤلاء وغيرهم لم ترد حكاياتهم في هذا الكتاب، فما أوردته من حكايات يمثل نماذج مستنسخة من عشرات النماذج.

فيما ترى الإعلامية محاسن الإمام، أن العلمي استطاعت أن تتبنى مسؤولية البحث عن الذات، فكان لها حظ في البحث والترقب والتتبع والإرشاد والقيادة، فهي مثل عرابة وفية ومخلصة لجميع من هم بحاجة إليها، لذلك كان لابد لها أن تضع بصمة فارقة في سبيل الإرشاد والصحة النفسية لمساعدة الذوات على الوصول في رحلة حياتهم إلى المعنى والراحة والأمان، مبينة أن العلمي لا تخرج من أي صعوبة دون أن تحتفظ بأفضل ما فيها، حيث لم تكن المعلمة والمرشدة لأولئك الذين نطقوا بحكايتهم ومواضع تألمهم وفقدان ذاتهم وحسب، بل كانت تلميذة، واستطاعت أن تستفيد من الكم الهائل من تلك الخبرات والمشاعر والكوابت المدفونة التي كانت عند الأفراد الذين كانوا يسترشدون بها لصحتهم النفسية، لتتعلم العلمي أن النظام أساس النجاح، وأن سر الحياة في الإرادة، وأن الثقة بالنفس جوهر التوازن الواعي.

وترى الإمام أن القصص التي يتضمنها الكتاب خارجة من قلوب الذين جاؤوا إلى عيادة العلمي مستجمعين شجاعتهم وقواهم ليروا قصصهم، فما كان منها إلا إرشادهم إلى حياة أفضل وإخماد نار المعاناة النفسية، مبينة أن القارئ سيصدم من هذا الكتاب لما فيه من تجارب وأفكار ومواقف وردات فعل، وقد يبحث القارئ عن ذاته في خضم هذه القراءة، وقد تتساءل إلى أي مدى أنا متوازن نفسيا ومعنويا، وتضع نفسك مكان أحدهم وتتساءل، لو كان هذا أنا كيف كان من الممكن أن تتمثل ردة فعلي، وما القرار الأمثل؟.

فيما يعتبر الناقد وامين سر رابطة الكتاب محمد المشايخ، أن كتاب “أبحث عن ذاتي”، من الكتب المهمة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البشرية بالتزامن مع انتشار جائحة كورونا، والتعقيدات في العلاقات التي أحدثتها الظروف الراهنة بين الناس.

ويبين أن العلمي تضع قضايا الناس ومشاكلهم على بساط البحث في كتابها، بعد أن تخفي الأسماء الحقيقية لأصحابها، وتجعلهم يفضفضون، ويتحدثون بجرأة وصراحة، دون خوف من رقيب أو حسيب، بعد أن اكتسبت ثقة مرضاها النفسيين، وهيأت لهم كل السبل المؤدية للتنفيس عن أرواحهم المتعبة، ولحل مشاكلهم المعقدة، ولمعالجة أمراضهم النفسية المستعصية، تلك المشاكل والأمراض التي أوشكت على أن تفتك بهم، بينما أوشك مسببوها على اغتيال شخصياتهم وتدميرها من الداخل، دون أن يستطيع الضحايا أن ينبسوا ببنت شفة لمن يمكن أن ينقذهم مما هم فيه من مصائب وابتلاءات.

ويشير المشايخ الى أن العلمي تسرد في هذا كتابها حكاية “أربع عشرة قصة”، ورسمت لشخصياتها سبل “تحقيق الذات”، وعززت قدراتهم على إدراك إمكاناتهم الإبداعية أو الفكرية أو حتى الاجتماعية، علما بأن العالم “ماسلو”، ربط بين تحقيق الفرد لذاته، وبين تحقيقه لاحتياجاته، مرتبا هذه الاحتياجات على شكل هرم يبدأ بتحقيق الفرد للاحتياجات الفسيولوجية مثل الأكل والشرب، ثم الأمن والحماية، ثم الحب والانتماء؛ وعند تحقيق هذه الأمور يبدأ الفرد في احترام ذاته والنظر إلى نفسه بإيجابية.

ويرى المشايخ أنه من خلال قصص مرضى، نستنتج أن تحقيق الذات هو حاجة الفرد للتعبير عن ذاته، والوصول إلى أقصى ما يمكن تحقيقه من إمكانات وقدرات بقصد إشباع حاجاته، وإعادة حالة الاتزان التي تساعده على استخدام تلك الإمكانات والقدرات في خدمة الفرد والمجتمع، والقيام بأدواره ومسؤولياته وواجباته المعتادة، لافتا الى أن العلمي تمتلك ثقافة واسعة، ألهمتها إلى الكثير من الجمل والعبارات التي لم تكن للإرشاد النفسي فحسب، بل لاقتلاع المرض النفسي من جذوره.

ويقول المشايخ “إن هنالك قطاعات لم ينتبه لها أحد منا يوما، تتمثل في المشاكل والأمراض النفسية التي يعانيها طلاب وطالبات الجامعات، وبعد كل قصة، يكتشف القارئ أن المخفي في مجتمعنا أعظم، وأن الفضل للعلمي، التي كانت تحرص على حل المشاكل ومعالجة الأمراض، دون أن تصل أصداؤها للأهل أو للجهات المختصة، فالسرية في مثل هذه القصص مطلوبة دائما، وتؤدي لنتائج أفضل، وكانت تقوم بتوجيه مرضاها نحو العمل العام، والشأن العام، وعدم الاستسلام للظروف الخاصة، وأحيانا كانت تستطيع أن تعالج مرضاها من كلمة تلتقطها هنا أو هناك، حول اهتماماتهم وهواياتهم في مرحلة الطفولة، وحين يتم التركيز عليها، والعمل في مجالها، ينتهي المرض، وتبدأ مرحلة الشفاء”.

ومن جانبه، يقول الطبيب محمد أبو لغد “إن هذه القصص التي يتضمنها الكتاب وهي أربع عشرة قصة، كل واحدة منها تحمل معاني عميقة ونصائح مفيدة، القصص جميلة لأنها قصيرة ومركزة، وجاءت ملائمة لطبيعة التغير في مزاجنا الأدبي، ولم تستعمل العلمي من العبارات إلا أسهلها وأقربها لفهمنا ولم تدخل في خضم العبارات اللغوية المعقدة، ما سهل وصولنا لمضمون القصة من دون دربكة العبارات اللغوية المعقدة، وكان القارئ قد قرأ أربعة عشر كتابا ممتعا”.

وتحدث أبو لغد “أن التشابه الكبير بين اختصاصه كطبيب النسائية والتوليد والعقم، وبين اختصاص العلمي الطب النفسي، فكلانا يحتاج إلى حسن الاستماع، إذ إن تشخيص الأمراض لابد من أن يمر بمراحل أولاها وأهمها الاستماع الى شكوى المريض أو المريضة، وقد يصل الطبيب الى تشخيص المرض بمجرد أن يستمع الى شكوى المريض، يليها الفحص الاكلينيكي فالتحاليل المختبرية واللجوء الى بعض الأجهزة المتطورة كثيرا ما تساعد على الوصول الى التشخيص النهائي، ومن الصفات المشتركة أيضا الصبر المثابرة وحب المهنة وهذه الصفات واضحة في قصص العلمي، الكتاب ملئ بالحكم والمواعظ غير المباشرة من دون إطالة”.

ويذكر أن الدكتورة دلال العلمي اختصاصية العلاج النفسي لعلاج المشاكل النفسية الخاصة بالمشاكل الزوجية والأسرية، حاصلة على درجة الدكتوراه في الإرشاد النفسي وأستاذة جامعية في اختصاصها، لديها خبرة طويلة في العلاج النفسي عبر الجلسات.

ودرست العلمي وعملت في عدد من الدول العربية وفي جامعة كاليفورنيا الأميركية، وشاركت باستمرار في المؤتمرات الاختصاصية، وباحثة ولديها عدد من المنشورات في مجالها وخارجه.