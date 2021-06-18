أبرز الأرقام القياسية والاحصائيات في كأس أوروبا

باريس – في ما يلي أبرز الأرقام القياسية والاحصائيات في كأس اوروبا لكرة القدم المقامة حاليا في 11 مدينة:

* الألقاب:

– إسبانيا (1964 و2008 و2012) وألمانيا (1972 و1980 و1996) الأكثر تتويجاً بثلاثة ألقاب لكل منهما

– إسبانيا هي الوحيدة دافعت عن لقبها بنجاح عام 2012

– البرتغالي كريستيانو رونالدو اللاعب الأكثر تهديفا في النهائيات

– رونالدو هو أيضا الوحيد الذي شارك في 5 نسخ من النهائيات

* اللاعبون

– الأكثر خوضا للمباريات

22: البرتغالي كريستيانو رونالدو

18: الألماني باستيان شفاينشتايغر

17: الإيطالي جانلويجي بوفون

– الأكثر خوضا للمباريات (من بينها التصفيات)

58 مباراة: بوفون

57 مباراة: رونالدو

51 مباراة: ماريو فريك من ليشتنشتاين

– الاكثر تهديفا:

11 هدفا: رونالدو

9- الفرنسي ميشال بلاتيني

7- الانكليزي ألن شيرر

– الأكثر تهديفا (من بينها التصفيات)

42 هدفا: رونالدو

25 هدفا: السويدي زلاتان إبراهيموفيتش

23 هدفا: الايرلندي روبي كين

– الأكثر تهديفا في مباراة واحدة في النهائيات

3- الألماني ديتر مولر (ألمانيا الغربية – يوغوسلافيا 4-2 في 17 حزيران/يونيو 1976)

3- الألماني كلاوس ألوفس (ألمانيا الغربية – هولندا 3-2 في 14 حزيران/يونيو 1980)

3- الفرنسي ميشال بلاتيني (فرنسا – بلجيكا 5-صفر في 16 حزيران/يونيو 1984)

3- بلاتيني (فرنسا – يوغوسلافيا 3-2 في 19 حزيران/يونيو 1984)

3- الهولندي ماركو فان باستن (هولندا – انكلترا 3-1 في 15 حزيران/يونيو 1988)

3- البرتغالي سيرجيو كونسيساو (البرتغال – ألمانيا 3-صفر في 20 حزيران/يونيو 2000)

3- الهولندي باتريك كلويفرت (هولندا – يوغوسلافيا 6-1 في 25 حزيران/يونيو 2000)

3- الاسباني دافيد فيا (إسبانيا – روسيا 4-1 في 10 حزيران/يونيو 2008)

– الأكثر تهديفا في نهائيات واحدة

ميشال بلاتيني 9 أهداف

– أسرع هدف:

1 دقيقة و7 ثوان: الروسي دميتري كيريتشينكو في مرمى اليونان في 20 حزيران/يونيو 2004

– اسرع ثلاثية (هاتريك)

18 دقيقة: بلاتيني في مرمى يوغوسلافيا في 19 حزيران/يونيو 1984

– أصغر لاعب مشاركة

17 عاما و349 يوما: الانجليزي جود بيلينغهام في مباراة فريقه ضد كرواتيا (1-صفر) في 13 حزيران/يونيو 2021

– أصغر هداف

18 عاما و141 يوما: السويسري يوهان فولانتين في مرمى فرنسا (1-3) في 21 حزيران/يونيو 2004

– اللاعب الأكبر سنا مشاركة

40 عاما و86 يوما: حارس مرمى المجر غابور كيرالي في مباراة فريقه ضد بلجيكا (صفر-4) في 26 حزيران/يونيو 2016

– اللاعب الأكبر سنا تهديفا

38 عاما و257 يوما: النسموي ايفيتسا فاستيتش في مرمى بولندا (1-1) في 12 حزيران/يونيو عام 2008

– المنتخب الاكثر تهديفا في النهائيات

14 هدفا: فرنسا عام 1984

– المنتخب الاكثر مشاركة في النهائيات

13- ألمانيا/ ألمانيا الغربية

– أعلى نتيجة في النهائيات

يوغوسلافيا – فرنسا 5-4 في 6 حزيران/يونيو 1960 ضمن نصف النهائي

– أكبر فارق في النتيجة

هولندا – يوغوسلافيا 6-1 في 25 حزيران/يونيو 2000 ضمن ربع النهائي

فرنسا – بلجيكا 5-0 في 16 حزيران/يونيو 1984 ضمن دور المجموعات

الدنمارك- يوغوسلافيا 5-0 16 حزيران/يونيو 1984 ضمن دور المجموعات

السويد – بلغاريا في 14 حزيران/يونيو 2004 ضمن دور المجموعات

– المتوّج كلاعب ومدرب

الألماني بيرتي فوغتس (لاعبا في 1972 ومدربا في 1996 مع ألمانيا)

– 9 لاعبين توجوا أبطالا لكأسي اوروبا ودوري الأبطال في موسم واحد

لويس سواريس (إنتر الإيطالي وإسبانيا عام 1964)

رونالد كومان (أيندهوفن وهولندا عام 1988)

باري فان إيرلي (أيندهوفن ومنتخب هولندا 1988)

هانس فان برويكلين (أيندهوفن ومنتخب هولندا 1988)

جيرالد فاننبورغ (أيندهوفن وهولندا 1988)

خوان ماتا (تشلسي الإنجليزي وإسبانيا عام 2012)

فرناندو توريس (تشلسي الإنجليزي وإسبانيا عام 2012)

كريستاينو رونالدو (ريال مدريد الإسباني والبرتغال عام 2016)

بيبي (ريال مدريد الإسباني والبرتغال عام 2016) . – (أ ف ب)