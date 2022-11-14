أبرز الأعمال الفنية للراحل أشرف طلفاح

أعرب نقيب الفنانين الأردنيين محمد يوسف العبادي، اليوم الإثنين، عن أحر تعازيه بوفاة المخرج والممثل الأردني أشرف طلفاح صباح اليوم الاثنين؛ إثر تعرضه لاعتداء في جمهورية مصر العربية، مما أدى إلى إحداث نزيف في الدماغ ليدخل في غيبوبة خطيرة.

يذكر أن أشرف طلفاح، هو ممثل أردني، مواليد 8 مارس 1975. حاصل على بكالوريوس في التمثيل والإخراج من جامعة اليرموك عام 1997، بدأ مسيرته الفنية عام 2006 من خلال الدراما التلفزيونية. وتالياً أبرز أعماله:

فيلم عادي

تدور أحداث الفيلم حول رجل أردني من أصول فلسطينية يعاني من مشاكل نفسية جعلته يهاب كافة التعاملات الاجتماعية، ولذلك يعيش في شاحنة صغيرة قام بتصميمها بالكامل بنفسه لكي تتناسب مع ظروف معيشته، وفي طريقه يصادف ثلاثة أشخاص مختلفين يصير لكل منهم تأثير على حياته المنغلقة.

مسلسل مالك بن الريب

شاعر وفارس من بني تميم، عاصر فقر قبيلته مما اضطره لحمل سيفه ضد قوافل الأغنياء لتحصيل ما يمكن تقديمه للفقراء، الأمر الذي جعله على قائمة المطاردين في الدولة الإسلامية فهرب لبلاد فارس ويستعيد شريط حياته التي أمضاها في صحراء بني تميم مع عصبته بالإغارة على القوافل، فتسلل إلى قلبه نفحة إيمانية دفعته للعدول عما كان عليه والتقرب إلى الله وبذل فروسيته في سبيله، حيث يلتقي مع سعيد بن عثمان الذي يقنعه الانضمام لجيش المسلمين المتجه إلى بلاد خراسان.

مسلسل بترا إن حكت

تأخذ الشخصيات المسرحية المشاهد في رحلة استكشافية مشوقة مليئة بالمغامرات، وقصص الحب والشجاعة والتضحية، والتي جعلت من الأنباط وعاصمتهم البترا، حضارة قائمة على الرخاء والأمان والسلام و التطور العمراني والإنساني، وازدهرت على أرض الأردن لتصبح في القرن الواحد والعشرين واحدة من عجائب الدنيا السبع.

مسلسل اختراق

تدور أحداث المسلسل حول الإرهاب وآثاره على المجتمعات، وذلك من خلال قصة طبيب يجد نفسه متورطا رغم أنفه ضمن جماعة إرهابية.

مسلسل ذباح غليص

يتناول المسلسل قضية أطماع الدول الأجنبية بالثروة المائية الموجودة في الصحراء العربية، لُيسلِّط الضوء على أكبر أزمات العالم الآتية وهى الماء، غير السيطرة على الصحراء العربية بثرواتها المختلفة، عن طريق بث الفتنة بين القبائل العربية والعمل على تفريقها.

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