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أبرز التعليقات الطريفة على معدل 100 %

منذ 4 ساعات

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عمان- الغد- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم بالعديد من التعليقات الطريفة التي صاحبت الإعلان عن حصول طالب بالفرع العلمي على معدل 100% في الثانوية العامة.

وحصل الطالب أحمد سامي عثمان من مدرسة الحكمة الثانوية للبنين التابعة لمديرية تربية قصبة عمان على العلامة الكاملة في الثانوية العامة لأول مرة في تاريخ المملكة ما شكل مفاجأة للأردنيين.

وتناول الأردنيون الحدث بتعليقات “طريفة” إذ كتب أحد المعلقين على صفحته “شكله بتعامل مع الجن”، فيما كتب آخر، “ما شاء الله معقول كان بالتعبير في كل من مبحثي اللغة العربية والإنجليزية بموازاة الأديب المصري نجيب محفوظ والروائي العالمي وليم شكسبير”.

وكتب آخر معلقا ” والله سيبويه ما جاب في التعبير العربي 100%” ، وعلق آخر” شكلو منزل vpn سيرفر حل ما الو”.

وغرد أحدهم ” شكله أهله ناسينه على الشاحن للصبح، فشحن 100%”.

وكتب أحدهم ” عزيزي الطالب مهما علا معدلك .. حتى لو 1000 % ..غير طقم الكاسات مافي هديه”، وعلق آخر “الله يعين ابن خالتك”.

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