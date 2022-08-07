أبرز المفاهيم الخاطئة عن علاجات الأسنان

تستعرض طبيبة الأسنان نور العضايلة في هذا الفيديو، أبرز المعتقدات الخاطئة لدى كثيرين فيما يتعلق بعلاجات الأسنان، من بينها اعتقاد الناس أن تنظيف الأسنان في العيادات يضعف بنية الأسنان، وهو اعتقاد خاطىء والصحيح أنه لا يضعفها وهو حاجة ضرورية لإزالة التكلسات.

كذلك بالنسبة إلى تبيض الأسنان، إذ يعتقد كثيرون أنه يضعف الأسنان وهو مفهوم خاطىء لأن المواد التي يتم استخدامها لتفتيح الأسنان لا تشكل خطراً على قوتها.

وتحدثت العضايلة عن مفاهيم خاطئة لدى بعض الأهالي فيما يتعلق بعلاج أسنان أطفالهم، إذ يعتقدون أنه لا حاجة إلى علاجها لأنها غير دائمة وسوف تزال وحدها بسبب أعمارهم، وهو اعتقاد خاطىء إذ إن العلاج المبكر لأسنان الأطفال يجنبهم من علاجات التقويم في المستقبل.

هذه الحلقة ضمن سلسلة حلقات برنامج “الغد دكتورز” الذي يعرض على منصات “الغد” على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو من إعداد الزميلة غادة الشيخ وتصوير ساهر قدارة وإخراج مراد ميرزا.