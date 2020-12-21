أبرز المواعيد الكبرى لموسم 2020-2021 للدوري الأمريكي للمحترفين

لوس انجليس – في ما يلي التواريخ المهمة وأبرز المواعيد الكبرى في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في نسخته الـ75 موسم 2020-2021 الذي ينطلق الثلاثاء:

* 22 كانون الأول/ديسمبر 2020: أول قمة من ثلاث مواجهات ساخنة لقطبي مدينة لوس أنجليس بين ليكرز، حامل اللقب، وكليبرز، تسبقها قمة أخرى تجمع بروكلين نتس ونجمه الجديد كيفن دورانت بغولدن ستايت الفريق السابق للاخير وزميله ستيفن كوري، في افتتاح موسم عادي من 72 مباراة لكل فريق.

* 23 كانون الأول/ديسمبر 2020: يبدأ ميلووكي باكس ونجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، أفضل لاعب في الدوري في الموسمين الماضيين، موسمه بمواجهة الفريق الطموح بوسطن سلتيكس ونجمه جايسون تاتوم، فيما يتحدى يوتا جاز بقيادة ثنائيه دونوفان ميتشل والفرنسي رودي غوبير بورتلاند ترايل بلايزرز ونجمه داميان ليلارد.

* 25 كانون الأول/ديسمبر 2020: خمس مباريات قمة “يوم عيد الميلاد”: يلعب ميامي هيت، وصيف بطل النسخة الأخيرة، مع نيو أورليانز بيليكانز بقيادة نجمه الظاهرة زيون وليامسون، وميلووكي باكس مع ضيفه غولدن ستايت ووريرز، فيما يحل بروكلين نتس ضيفا إلى بوسطن سلتيكس، ودالاس مافريكس ونجمه الواعد السلوفيني لوكا دونتشيتش مع مضيفه ليكرز ونجمه “الملك” ليبرون جيمس، ويلعب كليبرز بقيادة نجمه كواهي لينارد مواجهة ثأرية أمام مضيفه دنفر ناغتس ونجمه الصربي نيكولا يوكيتش الذي أخرجه من الدور ربع النهائي للأدوار الإقصائية الموسم الماضي.

* 18 كانون الثاني/يناير 2021: عشر مباريات في برنامج “يوم مارتن لوثر كينغ داي”، أبرزها بين ليكرز وووريرز، بروكلين نتس وميلووكي باكس، تورونتو رابتورز ودالاس مافريكس، ميامي هيت وديترويت بيستونز، وبورتلاند ترايل بلايزرز وسان أنتونيو سبيرز.

* من 5 إلى 10 آذار/مارس 2021: “فترة التوقف لخوض مباراة كل النجوم”، استراحة لمدة خمسة أيام.

* من 11 آذار/مارس إلى 16 أيار/مايو 2021: الجزء الثاني من الموسم العادي.

* من 18 الى 21 أيار/مايو 2021: المباريات الفاصلة المؤهلة للأدوار الإقصائية “البلاي أوف” والمتعلقة بالفرق صاحبة المراكز من السابع الى العاشر في كل منطقة.

* 22 أيار/مايو 2021: بداية الأدوار الإقصائية.

* 22 تموز/يوليو 2021 على أبعد تقدير: تتويج البطل إذا أقيم الدور النهائي من سبع مباريات، أو قبل ذلك بأيام قليلة.

* من 23 تموز/يوليو إلى 8 آب/أغسطس 2021: دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو والتي تنطلق خلالها منافسات كرة السلة في 26 تموز/يوليو، بمشاركة مجموعة كبيرة من لاعبي الدوري الاميركي للمحترفين. – (أ ف ب)