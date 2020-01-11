أبرز ردود الفعل على اعتراف إيران بإسقاطها الطائرة الأوكرانية

باريس-في ما يلي أبرز ردود الفعل الدولية على اعتراف إيران بأن “خطأ” مأساوياً تسبب بتحطّم الطائرة الأوكرانية ما أدى إلى مقتل 176 شخصا بينهم عدد كبير من الإيرانيين والكنديين وكذلك أفغان وبريطانيون وسويديون وأوكرانيون.

كتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على صفحته على موقع فيسبوك “ننتظر من إيران (…) إحالة المذنبين على القضاء (…) ودفع تعويضات” و”إعادة جثامين الضحايا”.

وأضاف “نأمل في استمرار التحقيق بلا تأخير متعمد وبلا عراقيل. خبراؤنا الـ45 يجب أن يتمكنوا من الحصول” على كل عناصر التحقيق.

أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في بيان أن “أولويتنا تبقى إيضاح هذا الملف بشفافية وعدالة”.

واعتبر أنها “كارثة وطنية وجميع الكنديين في حداد. سنواصل العمل مع شركائنا حول العالم لنحرص على إجراء تحقيق تام ومعمّق”. وقال إن “حكومة كندا تتوقع تعاوناً كاملاً من جانب السلطات الإيرانية”.

اعتبرت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي أنه “من المهمّ اغتنام هذه اللحظة لاعادة فتح المجال للمحادثات والمفاوضات” بشأن الملف النووي الإيراني.

وقالت إن “الدروس التي يجب أن نتعلمها من سلسلة الأحداث المأساوية التي شهدناها في الأيام الأخيرة، منذ أواخر العام 2019، هي أنه يجب وضع حدّ لهذا التصعيد”.(أ ف ب)