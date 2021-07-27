أبرز ردود فعل على الأزمة السياسية في تونس

تونس– أثار قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد ليل الأحد تجميد عمل البرلمان ثلاثين يوماً وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، ردود فعل عدّة في الداخل والخارج.

وبينما اندلعت مواجهات الإثنين أمام البرلمان، غداة وصف حزب النهضة الإسلامي الأكثر تمثيلاً ما جرى بأنه “انقلاب”، أبدت أطراف عدّة في العالم قلقها من تبعات الاجراءات الرئاسية المفاجئة.

أبدت الولايات المتحدة الإثنين قلقها إزاء التطوّرات في البلاد التي تعد مهد “الربيع العربي”، داعية إلى احترام “المبادئ الديموقراطية”.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي “نحن قلقون إزاء التطورات في تونس”.

وأعلنت أن “التواصل قائم على أعلى مستوى” وأن واشنطن “تدعو إلى الهدوء وتدعم الجهود التونسية للمضي قدما بما يتوافق مع المبادئ الديموقراطية”.

وتحدّث وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن الاثنين هاتفيّاً مع سعيّد. وقالت وزارة الخارجيّة في بيان إنّ بلينكن دعا سعيّد إلى “الإبقاء على حوار مفتوح مع جميع اللاعبين السياسيّين والشعب التونسي”.

وأشار البيان إلى أنّ بلينكن “شجّع الرئيس سعيّد على احترام المبادئ الديموقراطيّة وحقوق الإنسان التي تشكّل أساس الحكم في تونس”.

قال متحدّث باسم الاتحاد الأوروبي “ندعو كل الجهات الفاعلة في تونس إلى احترام الدستور، والمؤسسات الدستورية وسيادة القانون”، وتابع “ندعوهم كذلك إلى التحلي بالهدوء وتجنّب أي لجوء للعنف حفاظا على استقرار البلاد”.

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال اتّصال مع وزير الخارجية التونسي عن دعم المنظّمة “الكامل للشعب التونسي”.

وجاء في بيان أن الجامعة تعرب عن “تمنياتها لتونس بسرعة اجتياز المرحلة المضطربة الحالية، واستعادة الاستقرار والهدوء”.

أعلنت الدبلوماسية الفرنسية الإثنين أن باريس تأمل “بعودة المؤسسات الى عملها الطبيعي” في تونس “في أقرب وقت”.

ودعت وزارة الخارجية الفرنسية “جميع القوى السياسية في البلاد الى تجنب أي شكل من أشكال العنف والحفاظ على المكتسبات الديموقراطية للبلاد”.

شدّد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال اتصال مع نظيره التونسي على “حرص المملكة على أمن واستقرار وازدهار الجمهورية التونسية الشقيقة”.

أبدت وزارة الخارجية التركية “قلقها البالغ” إزاء التطورات الأخيرة في تونس، داعية إلى إعادة إرساء “الشرعية الديموقراطية”.

وقالت إن “الحفاظ على إنجازات تونس الديموقراطية التي تُعدّ قصة نجاح من حيث العملية الديموقراطية التي تتمّ وفق تطلعات شعوب المنطقة، له أهمية كبيرة للمنطقة وكذلك لتونس”.

وغرّد المتحدث باسم الرئيس رجب طيب إردوغان، إبراهيم كالين، “نرفض تعليق العملية الديموقراطية وتجاهل الإرادة الديموقراطية للشعب في تونس الصديقة والشقيقة”.

وأضاف “ندين المبادرات التي تفتقد إلى الشرعية الدستورية والدعم الشعبي. نعتقد أن الديموقراطية التونسية ستخرج أقوى من هذه العملية”.

دعت وزارة الخارجية القطرية أطراف الأزمة التونسية إلى “تغليب صوت الحكمة وتجنّب التصعيد”، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (قنا).

وأعربت في بيان عن “أمل” قطر في أن “تنتهج الأطراف التونسية طريق الحوار لتجاوز الأزمة”.

في اليمن، قال القيادي في الجناح السياسي للمتمردين الحوثيين محمّد علي الحوثي مخاطباً سعيّد عبر تويتر إن “العمل على اللحمة الداخلية والحفاظ على الوطن هو المعيار الحقيقي لأي معالجات”.

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية ماريا أديبهر لصحافيين إن بلادها تأمل في عودة تونس “في أقرب وقت ممكن إلى النظام الدستوري”.

واعتبرت أن “جذور الديموقراطية ترسّخت في تونس منذ 2011” في إشارة إلى الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

وأوضحت أن بلادها “قلقة للغاية” مما جرى، لكن “لا نودّ الحديث عن انقلاب”، مضيفة “سنحاول بالتأكيد نقاش (الوضع) مع السفير التونسي” في برلين، كما أنّ “سفيرنا في تونس جاهز للانخراط في مباحثات”.

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في تصريح مقتضب إن بلاده تراقب التطورات في تونس. وأضاف في مؤتمره الصحافي اليومي عبر الهاتف “نأمل ألا يهدّد شيء استقرار شعب ذلك البلد وأمنه”.

حضّت منظمة العفو الدولية الرئيس التونسي على “التعهّد علنا باحترام حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمّع السلمي”.

ودانت المنظّمة الإثنين الإغلاق القسري لمكاتب قناة الجزيرة الإخبارية القطرية، واصفة الأمر بأنه “شائن”. واعتبرت أن الإغلاق “سابقة مقلقة للغاية تظهر أن حقوق الإنسان بخطر”.

كذلك، دانت منظمة “مراسلون بلا حدود” إغلاق قوات الأمن التونسية مكاتب القناة القطرية.

وجاء في بيان أصدرته “نطالب بإعادة فتح المكاتب فورا ومن دون تأخير وبعودة الصحافيين إلى العمل في ظروف طبيعية”.-(أ ف ب)