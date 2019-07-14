أبرز طرق التخلص من الندوب

الغد– يمكن أن تترك الإصابة بالجروح أو ظهور حب الشباب آثارا تدوم مدى الحياة، فما هي أبرز الإستراتيجيات والعلاجات للتخلص من الندوب والحصول على بشرة أكثر نعومة؟

ا- الحصول على الفيتامينات اللازمة

عندما يتعلق الأمر بالباحثين عن نصيحة حول التخلص من الندوب التي خلفها حب الشباب بالوجه، فإن الدكتورة ديان مراز روبنسون أخصائية أمراض الجلد في ولاية كونيتيكت الأميركية لديها حل فعال، حيث تنصح باستخدام علاج أورال نياسيناميد، وهو عبارة عن حبوب فيتامين ب 3، فلها مزايا مضادة للالتهابات والبكتيريا، وآثارها مذهلة. وذلك وفقا لمقال نشرته مجلة “ريدرز دايجست” للكاتبة بريشيلا مارتينيز كما نقلت الجزيرة.

وتؤكد أن “هذا الفيتامين لا يساهم فقط في علاج حب الشباب عند ظهوره، بل هو أيضا علاج رائع للبقع الحمراء المرتبطة بعملية شفاء الأنسجة المتضررة من حب الشباب”.

وتنصح روبنسون بالحصول على خمسمئة ملليغرام من هذا الفيتامين مرتين يوميا، مع ضرورة استشارة الطبيب قبل الشروع في تناوله.

كما تشير لأهمية الحصول على فيتامين سي الذي تعتبره وصفة سحرية لمحاربة تصبغ الجلد وندوب حب الشباب، إلى جانب مساهمته في بناء عنصر الكولاجين بالجلد، وهو ما يعني الحصول على مزيد من التنعيم وتقليل حب الشباب.

2- حمض الهيالورونيك

ندوب حب الشباب واحدة من أكثر المشاكل التي يشتكي منها المرضى في عيادة دكتور أمراض الجلد كينيث هوي الذي يقول “يمكنك أن تعرف مدى التحسن الذي يمكن أن يتحقق في بشرة المريض من خلال شد الجلد وتمديده بأصابعك في محيط المكان المتضرر. ودرجة تمدده تعكس مدى قابليته للتحسن”. ويقوم هذا الطبيب بحقن المسام في الجلد بحمض الهيالورونيك لملء المسام والندوب التي تظهر على الجلد.

3- الليزر

يؤكد الدكتور جيريمي غرين، وهو عضو جمعية صحة الجلد بجنوب فلوريدا، أن لديه طريقة فعالة للتخلص من الندوب باستخدام الليزر، من خلال استخدام “علاج الليزر الكسري”. وهي تقنية تعتمد على توجيه حزم صغيرة من ضوء الليزر نحو الجلد حتى ترتفع درجة حرارته، مما يشجع الجسم على إفراز المواد اللازمة لشفاء الندوب من خلال بناء الكولاجين والإيلاستين من الداخل نحو الخارج، وهي طريقة آمنة وأثبتت فعاليتها حتى مع حالات آثار حب الشباب المستعصية.

4- حقن الكورتيكوستيرويد

وفقا للدكتورة جيسيكا ميرسير خيار حقن مادة الكورتيكوستيرويد، وهي عملية تتمثل في حقن الجسم بهرمون ستيرويد اصطناعي يعالج الالتهابات لتخفيف ظهور الجدرة.

5- كريم الريتينول

بقطع النظر عن سبب الندوب أو نوعها، فإن علاج ذلك المكان بكريم الريتينول يمكن أن يساعد على إعادة المنطقة المصابة إلى ما يشبه حالتها الأصلية. ويقول الدكتور جيريمي براور، أستاذ طب الجلد بجامعة نيويورك، إن أي مستحضر يحتوي على مادة الريتينول قد يكون مفيدا بهذه الحالات، ولكن من الأفضل استشارة أخصائي الجلد لكتابة اسم الريتينول أو الريتونويد المناسب حتى يساهم في تحسين مظهر هذه الندوب عبر تنشيط إنتاج مادة الكولاجين فيها.

6- علاج الندوب المصطبغة

تتنوع الندوب في أشكالها وألوانها، ويكون علاج الندوب المصطبغة حسب اللون، إذ أن الندوب التي يتحول لونها إلى البني مثلا يستخدم لعلاجها كريم تفتيح، إلى جانب علاج بأشعة الليزر إلى حين اختفاء تلك العلامات.

الوقاية خير من العلاج

مثل باقي المشاكل الصحية في حياتنا، فإن الوقاية من هذه المشكلة أمر يستحق العناء. وعندما يتعلق الأمر بالندوب والجروح، فإن الأمر يتعلق بالعناية بالجروح على أكمل وجه وإبقائها نظيفة ورطبة لتجنب التعفنات، وتسريع عملية الشفاء.

وتقول الدكتورة شاري مارشباين، طبيبة الجلد المتخصصة في ندوب حب الشباب “تذكروا أن هذه الندوب دائمة، وهي نتيجة للضرر الذي تعرض له الكولاجين في باطن الجلد”.

علاجات منزلية

من أجل معالجة هذه الندوب دون الذهاب للطبيب والصيدلية، يمكن تجربة مرهم يحتوي على مادة السيليكون. وتقول الدكتورة ريتا لينكنر إن السيليكون يلعب دور اللاصق الذي يجتذب النوع المناسب من الخلايا بالجلد، وهي الخلايا الليفية، لتنشيط نمو الكولاجين الجديد. وتنصح باستخدام هذا المرهم عبر تقنية التدليك أثناء الليل قبل النوم.

تجنب المزيد من الضرر

من أجل تجنب مخاطر تفاقم هذا المشكل، يجب دائما الحرص على وجود كريم واق من الشمس بالمنزل. وتؤكد الدكتورة هايدي ويلدور، أخصائية علاج الجلد والتجميل، أن كريم الوقاية من الشمس مهم جدا لتجنب تغير لون الجلد، ولكن يجب الحذر من استخدامه بشكل مكثف في أماكن الندبات أكثر من باقي الجسم.