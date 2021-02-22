أبرز 10 حقائق وغرائب للجولة الـ24 من الليغا

مدريد – قلص ريال مدريد بفوزه خارج قواعده على بلد الوليد بهدف نظيف الفارق مع غريمه أتلتيكو مدريد متصدر جدول الليغا إلى ثلاث نقاط مؤقتا، مستغلا سقوطه في فخ الهزيمة أمام ليفانتي 0-2 ، بينما أهدر برشلونة أيضا فوزا كان في المتناول أمام قادش ليتعادل أمامه بهدف لمثله، لينهي مسيرة امتدت لسبعة انتصارات متتالية، ويتأخر مجددا عن قطار الصراع على اللقب، ضمن الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

وفيما يلي أبرز عشر حقائق وغرائب للجولة:.

أتلتيكو يسقط على ملعبه للمرة الأولى منذ 2019

سقط أتلتيكو مدريد على ملعبه واندا متروبوليتانو أمام ليفانتي بهدفين نظيفين، في هزيمة هي الأولى له بملعبه منذ أول كانون أول/ ديسمبر/ 2019، ومنذ ذلك الحين خاض 27 مباراة (فاز في 20 وتعادل في 7).

وفي مباراته أمام ليفانتي، سدد أتلتيكو 28 كرة على مرمى الفريق الزائر لكنه لم ينجح في هز شباك داني كارديناس.

ريال مدريد يعود للصلابة الدفاعية

حافظ ريال مدريد على شباكه من الأهداف خلال الجولات الثلاثة الأخيرة، محققا الفوز على خيتافي وفالنسيا بهدفين نظيفين وعلى بلد الوليد بهدف نظيف، ليعود للصلابة الدفاعية التي عهدتها عليه جماهيره والتي كانت السبب الرئيسي في تتويجه الموسم الماضي بلقب الليجا.

وأصبح الريال على بعد ثلاث نقاط فقط من أتلتيكو، الذي لاتزال تتبقى له مباراة مؤجلة، بعد استفاقة الفريق الملكي وفوزه بخمس من آخر ست جولات بالبطولة.

برشلونة.. الاستحواذ فقط لا يكفي

استحوذ لاعبو برشلونة على الكرة خلال مباراته أمام قادش بنسبة 81%، وفقا لإحصاءات الليجا، لكن الفريق الكتالوني لم ينجح في اقتناص الفوز أمام نظيره الأندلسي ليتعادل 1-1 ولتتوقف مسيرة الانتصارات للبلاوجرانا عند سبعة.

كما أن برشلونة لم يخسر منذ 12 جولة، لكنه قد يفقد مركزه الثالث مع تقدم إشبيلية للمركز الرابع بفارق نقطتين عنه وتبقي مباراة مؤجلة للأخير.

فياريال.. الغواصات تواصل الغرق

حقق فريق فياريال ثلاثة انتصارات فقط في آخر 15 جولة بالليجا، مقابل عشرة تعادلات وهزيمتين، ليواصل تراجعه في الجدول، ليحل سادسا برصيد 37 نقطة.

وبتعادله أمام أثلتيك بلباو بهدف لمثله على ملعب سان ماميس، رغم تقدمه في البداية، يفشل فريق “الغواصات الصفراء” في الظفر بالنقاط الثلاثة للجولة السادسة تواليا، من ضمنها خمسة تعادلات.

بورخا إجليسياس يقود نهضة بيتيس

واصل بورخا إجليسياس تألقه بصفوف ريال بيتيس، بعدما قاده للانتصار الثالث في آخر أربع جولات بالليجا، بعد تسجيله هدف الفوز على خيتافي 1-0 .

وسجل بورخا هدفه الخامس في آخر خمس مباريات رسمية لفريقه، بهزه لشباك أوساسونا، برشلونة وخيتافي بالليجا، إضافه لتسجيله هدفين في ربع نهائي كأس الملك أمام ريال سوسييداد.

إيساك يتفوق على نفسه

يعد ألكسندر إيساك هو أبرز هدافي الليجا في الفترة الحالية، وصاحب أعلى معدل تهديفي، بعد الهاتريك الذي سجله في الانتصار الكبير لريال سوسييداد على ألافيس 4-0.

وبهذا الهاتريك يصل إيساك لهدفه التاسع في آخر ست جولات بالليجا، ليسجل في الإجمالي 11 هدفا، متخطيا سجله السابق في الموسم الماضي حينما سجل 9 أهداف.

فالنسيا يحقق أول انتصارين متتاليين على أرضه بالليغا

بعد فوزه على سليتا فيجو 2-0 بهدفين لمانو باييخو وكيفن جاميرو، ينجح فالنسيا في تحقيق انتصاره الثاني تواليا في ملعبه ميستايا للمرة الأولى هذا الموسم.

كما نجح “الخفافيش” في الحفاظ على سجلهم خاليا من الهزائم على أرضهم للمباراة الرابعة، بواقع انتصارين وتعادلين.

ويحل فالنسيا في المركز الـ12 برصيد 27 نقطة.

خيتافي يواصل السقوط مع بوردالاس

طوال ثلاثة مواسم ونصف، لم يمر خيتافي بفترة من سوء النتائج كهذه الفترة مع مدربه خوسيه بوردالاس، لا في دوري الدرجة الاولى ولا الثانية، حيث مني الفريق بثلاث هزائم متتالية زادت من الأزمة التي يمر بها الفريق المدريدي، الذي فشل في الانتصار خلال آخر ست مباريات ولم يسجل أي هدف منذ 539 دقيقة.

ويحل خيتافي حاليا في المركز الـ15 برصيد 24 نقطة، أي على بعد ثلاث نقاط فقط من منطقة الهبوط.

إسكريبا يعود للانتصار مع إلتشي

عاد إلتشي للانتصارات مع مدربه الجديد فران إسكريبا، الذي بدأ حقبته الثانية مع الفريق الأسبوع الماضي، ليحصد ثلاث نقاط للمرة الأولى بعد 16 جولة، بالفوز على إيبار 1-0.

ويحل إلتشي في المركز السابع عشر بجدول الليجا برصيد 21 نقطة، مبتعدا بفارق الأهداف عن كل من إيبار وبلد الوليد، صاحبي المركزين الثامن عشر والتاسع عشر على الترتيب.

أويسكا يصوب المسار

نجح أويسكا في تحقيق انتصار ثمين على غرناطة 3-2 وصفه مدربه باتشيتا بأنه “انتصار بطعم الذهب”، حيث يعد الثاني للفريق في الجولات الأربع الأخيرة، والثاني أيضا خلال الست مباريات، منذ تولي المدرب المسؤولية، والثالث في الإجمالي هذا الموسم، حيث كان أويسكا قد حقق انتصارا وحيدا قبلها طوال 20 مباراة، على ألافيس 1-0.

ويقبع أويسكا في المركز العشرين والأخير برصيد 19 نقطة. – (إفي)