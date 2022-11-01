أبطال “الأجسام” يستهلون المشوار في بطولة العالم اليوم

مصطفى بالو



عمان – يستهل أبطال المنتخب الوطني لبناء الأجسام واللياقة البدنية، مشوار المنافسة في بطولة العالم التي تقام في إسبانيا، خلال الفترة من 2 إلى 6 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، وعيونهم تناظر ميداليات البطولة الملونة في مختلف فئات المنافسة (الفيزيك والماسكولار فيزيك والكلاسيك والبدي بلدنج).

وكان وفد بناء الأجسام سافر فجر أمس الثلاثاء إلى إسبانيا، برئاسة نائب رئيس الاتحاد نائب رئيس الاتحاد الآسيوي أحمد حيمور، ويرافقه أمين السر صهيب الوحش إداريا، والحكم الدولي خليل سرور، والمعالج أنس جراجرة، واللاعبين، الحسين الكيلاني، عبدالله الشوابكة، أحمد عائد، محمد عبدالإله، فادي غياضة، عبدالله إسماعيل، وعبادة القطاونة، فيما يغيب ضياء لطفي الذي سبق وأن توج بذهبية العالم، وذلك لعدم صدور تأشيرة سفره إلى اسبانيا.

وفي السياق ذاته، وصل رئيس الاتحاد مأمون كلمات، والمدير المالي للاتحاد أحمد الحروب، وصلا إلى إسبانيا، حيث سبقا بعثة المنتخب الوطني، وذلك لمشاركة كلمات في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، والتي سيتم فيها انتخاب مجلس إدارة جديدة، في ظل التوقعات ببقاء الإسباني روفاييل سانتوقة على سدة الاتحاد الدولي، تبعا لما يحظى به من دعم وثقة الهيئة العامة، لما قدمه وفريقه الإداري الذي يظهر فيه المصري د. عادل فهيم نائب الرئيس الأول سابقا، من دعم وأفكار تطويرية للاتحادات الوطنية خلال الفترة السابقة.

وقال حيمور في رده على استفسارات “الغد”: توجه بعثة المنتخب الوطني إلى إسبانيا، متسلحا بالجهوزية النفسية والبدنية للبطولة العالمية، مدركين قوة المنافسة في البطولة التي يشارك فيها أفضل الأبطال على مستوى العالم، في الوقت الذي يملك فيه الأبطال إرادة النشامى والتصميم والتركيز على اعتلاء منصات التتويج في مختلف فئات البطولة”.

وتابع: “يخوض الأبطال عملية الميزان اليوم، والتي يتوزعون فيها على أطوالهم بالنسبة لفئات الفيزيك والماسكولار فيزيك والكلاسيك، وكذلك على أوزانهم بالنسبة لفئة البدي بلدنج، وكلنا ثقة بجميع اللاعبين الذين أظهروا جاهزية كبيرة بمستوى الحدث، في الوقت الذي نقدر فيه التزامهم بالتدريبات الشاقة والبرنامج الغذائي الصارم في الأمتار الأخيرة قبل الوقوف على خشبة المسرح في اليوم التالي من عملية الميزان، والتي تزداد صعوبة على الأجسام الطبيعية التي يتمتع بها لاعبو المنتخب الوطني”.

وأردف قائلا: “اجتمعنا ببعثة المنتخب الوطني لبناء الأجسام قبيل السفر، وأيضا خلال محطات وقوفنا في محطات “التوقف في الطريق إلى إسبانيا، وعززنا الجاهزية النفسية، وعمدنا على رفع الحالة المعنوية ولمسنا العزيمة والإصرار لدى اللاعبين وتحديا كبيرا للعودة بغلة وفيرة من الميداليات الملونة، ونملك التفاؤل في إقامة البطولة في اسبانيا، والتي سبق وان شهدت إنجازات أردنية نوعية عندما فاز البطل الغائب الحاضر لطفي بالإنجاز بالمركز الأول فئة الفيزيك (ذهبية 173 cm)، وكلنا ثقة في زملائه الأبطال الذين سيشاركون في غمار المنافسة في فئات الفيزيك، والكلاسيك والبدي بلدنج، وتحقيق إنجازات مميزة في هذه البطولة، على غرار ما فعل زملاؤهم في صفوف المنتخب الوطني سابقا، حين توج طارق نصير (فضية 182 cm)، أحمد الحلايقة (برونزية 182 cm)، ورضا الجعافرة (برونزية 170 cm) في نسخة البطولة العالمية 2018”.

ويذكر أن اتحاد بناء الاجسام رصد مكافآت مالية مجزية لأول مرة في تاريخ اتحاد بناء الأجسام، نظرا لأهمية الإنجازات للرياضة الأردنية، حيث يحصل صاحب الذهبية على 2000 دينار، والفضية على 1500 دينار، والبرونزية على 1000 دينار، والمراكز من 4 إلى 6 على 500 دينار.