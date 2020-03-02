أبطال جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا يتوّجون بالذهب في جوجيتسو المملكة

عمان – الغد – تُوجت جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بثلاث ميداليات ذهبية في النسخة التاسعة في بطولة المملكة للجوجيستو التي أقيمت في مدرسة البكالوريا بتنظيم من الاتحاد الأردني للجوجيستو بمشاركة 300 لاعباً ولاعبة من الأردن، فلسطين، السعودية، الامارات، الكويت، لبنان، سوريا، والبرازيل.

في هذه النسخة أحرز الطالب ليث كيالي ذهبية وزن 77 كغم، والطالب طارق موحد ذهبية وزن 85 كغم، والطالب حازم كيالي 94 كغم.

وهنأت سمو الأميرة سمية بنت الحسن ارئيس مجلس أمناء الجامعة، الطلبة الفائزين، معربة عن فخرها بمنجز يعزز تميّز الجامعة وفرادتها في المحافل المحلية والدولية، شاكرة من أسهم بإحراز كل فوز يحقق ريادة الجامعة في الشؤون العلمية والرياضية والثقافية.

وأثنى رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي على الفائزين مشيراً إلى أن الجامعة كانت السباقة بتنظيم أول بطولة للجامعات الأردنية في هذه الرياضة، مؤكداً أن تميّز الجامعة وطلبتها لا يقتصر على المجالات العلمية والأكاديمية، بل يتعداها إلى النشاطات اللامنهجية والرياضية التي تساعد في تنمية مهارات الطلبة وقدراتهم، وتعزز من انتمائهم للجامعة، وهو ما يحقق رؤى سمو رئيس مجلس أمناء الجامعة بضرورة دعم الشباب في مختلف مناحي الحياة.

ويذكر أن طالب الجامعة حمزة الرشيد سبق وحقق بطولة العالم للجوجيتسو للعام 2017، وبعدها توج بميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم في تايلاند العام 2019 وكانت بمشاركة ما يزيد عن 208 لاعبا ولاعبة، يمثلون 14 دولة، كما وأحرز طالب الجامعة سامح أبو الراغب الميدالية الفضية لوزن فوق ٩٤ كغم في بطولة آسيا في منغوليا عام 2019 .

ويذكر أيضاً أن الجوجيتسو، والتي تشير بمعناها الحرفي إلى فن الليونة، وهي من الأنماط اليابانية التقليدية.