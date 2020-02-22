أبطال “Friends ” يجتمعون في حلقة خاصة

لوس انجليس-أكّد أبطال مسلسل Friends “فرندز” على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي الجمعة شائعات تسري منذ أشهر عن عودتهم إلى الشاشات.

ونشر نجوم المسلسل، جينيفر أنيستون وكورتني كوكس وليزا كودرو وماثيو بيري ومات لو بلان وديفيد شفيمر، على حساباتهم في “إنستغرام” صورة تجمعهم مرفقة بتعليق “هذا يحدث …”.

وفي الوقت نفسه، أكدت قناة “إتش بي أو ماكس” التي ستعرض حلقة خاصة من المسلسل الشهير لمناسبة إطلاقه في أيار/مايو في بيان رسمي لها الخبر جاء فيه “إن الأمر رسمي!”.

وأضافت هذه المنصة التابعة لمجموعة “وورنر ميديا” أنه “بعد 15 عاما وتسعة أشهر وعدد لا يحصى من الطلبات من متابعي المسلسل في أنحاء الكوكب (…) سيجتمع طاقم العمل من جديد لتقديم حلقة حصرية”.

بعد 15 عاما بين روس ومونيكا وتشاندلر وفيبي وجوي ورايتشل، “سنعيش وقتا يجتمع فيه الأصدقاء والمشاهدون في الوقت الفعلي ونعتقد أن هذه الحلقة الخاصة ستعيد إحياء تلك الأجواء”، وفق ما كتب المسؤول في “إتش بي أو ماكس” كيفن ريلي.

ونقل موقع “فراييتي” المتخصص عن مصادر مقرّبة من العمل، أن كل ممثل سيتقاضى 2,5 مليون دولار على الأقل لمشاركته في هذه الحلقة التي ستصوّر، وفقا لقناة “إتش بي أو ماكس”، في استوديوهات “وونر براذرز” حيث صوّر المسلسل في بوربانك قرب هوليوود.(أ ف ب)