“أبل” تختار الرياض أول مقر لأكاديميتها بالمنطقة

الرياض- اختارت شركة «أبل» مدينة الرياض أول مقر لأكاديميتها للمطورين «Apple Developer Academy» بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ في خطوة تتماشى مع «رؤية 2030»، وتأكيداً للريادة السعودية بالمنطقة.

وستُخصص الأكاديمية في مرحلتها الأولى للمبرمجات والمطورات، دعماً لجهود تمكين المرأة والإصلاحات الاجتماعية الضخمة لـ«رؤية 2030».

وتأتي هذه الشراكة الاستثنائية بين شركة «أبل» العالمية العريقة والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز ممثلة بأكاديمية طويق، بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، التي أكدت رئيستها الدكتورة إيناس العيسى، أن استضافة «الجامعة النسائية الأكبر في العالم» أكاديمية «أبل» تؤكد تفوق وقوة حضور السعودية في المنطقة.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد، رئيس مجلس إدارة أكاديمية طويق، فيصل الخميسي، أن هذه الخطوة تُعد ثمرة من ثمار الدعم الكبير وغير المحدود الذي يجده القطاع التقني من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في إطار السعي نحو تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، ودعم جهود تمكين المرأة وزيادة معدلات توظيف النساء؛ للإسهام في تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية لرؤيتنا الطموحة التي نسير في طريق إنجاز مستهدفاتها؛ ما سيجعل من هذه الشراكة أحد الجوانب المهمة في دعم تلك التوجهات خلال السنوات العشر المقبلة.

وبيّن أن «هذه الشراكة الاستثنائية دليل آخر على التزام السعودية بتزويد محترفات المجال الرقمي بالأدوات الشاملة التي يحتجنها لتأهيل مطورات تطبيقات وقائدات في المجال التقني ورائدات أعمال على مستوى عالمي من التأهيل، تلبية للطلب المتزايد في القطاع التقني»، حيث «ستعمل الأكاديمية على توفير الأدوات والتدريب لرائدات الأعمال والمطورات والمصممات الطموحات لتأسيس شركات ناشئة وإيجاد العديد من الوظائف في مجال تطبيقات الـiOS، عبر مسارات عدة تركز عليها، وهي: البرمجة، وتطبيقات الأعمال والتسويق، والتصميم، والمهارات المهنية».

وأضاف الخميسي «بشراكتنا مع (أبل)، سنعمل معاً وسنسعى جاهدين إلى إيجاد منظومة اقتصادية للأعمال لغرس المهارات التي تعزز الابتكار والتقنية، وضمان مستقبل مستدام ومزدهر لمجتمعنا المحلي ومجتمعات العالم التي ستستفيد دون أدنى شك من الكوادر الفنية التي ستتلقى تعليمها وتدريبها في الأكاديمية».

من ناحيته، عدّ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحة، اختيار الرياض أول مقر لأكاديمية «أبل» منجزاً وطنياً، مشدداً على أن «هذا الاستقطاب النوعي هو استثمار في العقول والمهارات الرقمية لبناتنا في رحلة بناء مستقبل الوطن المبتكر والتحول نحو اقتصاد قائم على الابتكار والتحول الرقمي».

من جهته، أشاد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بهذه الشراكة النوعية والمتميزة التي «ستكون رافداً أساسياً في تأهيل المبرمجات والمطورات التقنيات من بنات هذا الوطن لدعم احتياجات سوق العمل في هذا المجال، من خلال مُخرجات مبنية على أُسس أكاديمية متميزة ستكون إضافة نوعية في أحد أهم المجالات الحيوية».

وتعد السعودية، أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تختارها «أبل» لافتتاح «أكاديمية أبل للمطورين – Apple Developer Academy»، في حين تتوزع الفروع الأخرى في الولايات المتحدة، والبرازيل، وإيطاليا، وكوريا الجنوبية، وإندونيسيا، حيث أسهمت في مجملها بإنشاء أكثر من 160 شركة ناشئة وأكثر من 1500 تطبيق بواسطة خريجيها عبر فروعها حول العالم.-(وكالات)