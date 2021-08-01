“أبل” تربح 10 ملايين دولار في الساعة

إبراهيم المبيضين

عمّان- قفزت أرباح شركة “أبل” إلى 10 ملايين دولار في الساعة خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع 5.2 مليون في الساعة في نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت أرباح الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي 21.7 مليار دولار مقارنة مع 11.25 مليار في نفس الفترة من العام الماضي، بحسب النتائج المالية للشركة (صاحبة الأيفون).

وأعلنت الشركة انها حققت نتائج مالية قياسية في جانبي الإيرادات لتسجل إيرادات إجمالية من مختلف الخدمات ومنتجات الشركة بقيمة 81.41 مليار دولار بزيادة 36 %على أساس سنوي.

وما يزال هاتف “الأيفون” هو الأكثر مساهمة في إيرادات شركة “أبل” العالمية بعد أن أعلنت الشركة قبل أيام عن نتائجها المالية الجديدة.

وأشارت بيانات الشركة إلى أنها جنت إيرادات بحجم 40 مليار دولار من مبيعات أجهزة ” الايفون” في جميع أسواق الاتصالات حول العالم في فترة الربع الثالث المالي للشركة والممتدة من بداية نيسان (ابريل) الماضي حتى نهاية حزيران(يونيو) الماضي.

وبحسب هذه البيانات فان الإيرادات التي جنتها الشركة من مبيعات هواتف الايفون شكلت نسبة تصل إلى 49 % من إجمالي الإيرادات، كما أن مبيعات أيفون زادت بنسبة 50 % تقريبا على أساس سنوي.

وفي التفاصيل ذكرت النتائج المالية للشركة بان إيراداتها من الخدمات بلغت 17.48 مليار دولار مقابل 16.33 مليار دولار متوقعة، بزيادة 33 % على أساس سنوي.

وأشارت إلى أن عائدات المنتجات الأخرى بلغت 8.76 مليار دولار مقابل 7.80 مليار دولار متوقعة، بزيادة 40 % على أساس سنوي.

وقالت ” عائدات أجهزة ماك بلغت 8.24 مليار دولار مقابل 8.07 مليار دولار متوقعة، بزيادة 16 % على أساس سنوي، فيما بلغت عائدات آيباد حوالي 7.37 مليار دولار مقابل 7.15 مليار دولار متوقعة، بزيادة 12 %على أساس سنوي”.

وتأسست أبل العام 1976 كشركة مصنعة لأجهزة الكمبيوتر الشخصية، وارتفعت أسهمها بحوالي 500 % خلال السنوات الخمس الماضية و55 % في العام الماضي وسط نمو هائل في مبيعات أيفون، والتي تمثل حوالي 53 % من إجمالي إيرادات الشركة.

وحققت الشركة حوالي 275 مليار دولار من المبيعات العام الماضي، والآن تبلغ قيمتها السوقية حوالي 2.5 تريليون دولار.