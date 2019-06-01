أبل تفاجئ جمهورها.. تصميم لهاتف “آيفون” لم تشاهده من قبل

ذكرت تقارير أن شركة “أبل” الأمريكية تستعد للتغلب على منافسيها العالميين، بطرحها لأول هاتف قابل للطي في تاريخها.

أظهرت براءة اختراع مقدمة من “أبل”، شاشة قابلة للطي، يمكن إعادة ثنيها على نفسها أو طيها داخليا، بحسب ما كشف عنه موقع “Patently Apple”.

كما أظهر التصميم المبدئي، أن الهاتف الجديد يمكن استخدامه أيضا كجهاز لوحي.

يشار إلى أن شركات “لينوفو” و”سامسونغ” و”هواوي” أطلقت هواتف قابلة للطي في العام الماضي، وذلك بعد أن طرحت “أبل” نموذجا لهاتف “آيفون” قابل للطي في الوسط.

وعلى الرغم من أن الهواتف القابلة للطي طرحت في الشوق منذ مطلع العام، إلا أن الإطار الزمني للكشف عن هاتف “آيفون فولد” قد يكون بحلول العام المقبل 2020.-(سبوتنيك)