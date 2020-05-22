أبناء الصحفي السعودي جمال خاشقجي يعفون عن قتلة أبيهم

الرياض – قال صلاح خاشقجي ابن الصحفي السعودي القتيل جمال خاشقجي يوم الجمعة إنه واخوته قد عفوا عن قتلة أبيهم.

وقال صلاح في تغريدة على تويتر ”في هذه الليلة الفضيلة من الشهر الفضيل نسترجع قول الله تعالى ’فمن عفا وأصلح فأجره على الله‘“.

”ولذلك نعلن نحن أبناء الشهيد جمال خاشقجي أنا عفونا عن من قتل والدنا لوجه الله تعالى وكلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله عزوجل“.

وشوهد خاشقجي للمرة الأخيرة عند القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الأول 2018 حيث ذهب إلى هناك لتسلم أوراق لازمة لزواجه. وأشارت تقارير إلى تقطيع جثته وإخراجها من المبنى، ولم يُعثر لها على أثر.

وأثار مقتله غضبا على مستوى العالم ولطخ صورة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وقالت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وحكومات غربية إنها تعتقد أن الأمير محمد أصدر الأوامر بقتل خاشقجي. لكن مسؤولين سعوديين يقولون إنه لم يكن له أي دور رغم أن ولي العهد أشار للمرة الأولى في سبتمبر أيلول إلى تحمله بعض المسؤولية الشخصية عن الجريمة كونها ”وقعت خلال فترة عهده“.

وحكمت السعودية بإعدام خمسة أشخاص وسجن ثلاثة آخرين في القضية في ديسمبر كانون الأول.

ونددت الأمم المتحدة وجماعات حقوقية بالمحاكمة.

واتهمت أنييس كالامار مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء السعودية ”بالاستهزاء“ بالعدالة بالسماح للعقول المدبرة للقتل بالإفلات من العقاب.

لكن صلاح خاشقجي قال عن الحكم الصادر في ديسمبر كانون الأول ”نؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة“.(رويترز)