أبناء “يدمنون” الألعاب الإلكترونية بالعطلة الصيفية.. وآباء يقفون حائرين

ربى الرياحي

عمان- يبحث الأطفال في العطلة الصيفية عن طريقة لإشغال النفس وتعبئة وقت الفراغ؛ إذ يجدون ملاذهم بالألعاب الالكترونية التي تشكل لهم مساحة واسعة للترفيه عن النفس. أما الآباء، فيقفون حائرين أمام هذه المشكلة الكبيرة والعزلة الاجتماعية التي تطال الأبناء، مع صعوبة السيطرة على ذلك “الهوس”.

ويتفاعل الأطفال مع هذه الألعاب كما لو أن تفاصيلها حقيقية، لتسبب لهم حالة من الانطواء تظهر بتعاملهم مع الآخرين، فضلا عن آلام جسدية ونفسية ترافقهم.

“أشعر بالضياع والفراغ والقلق عند فصل الإنترنت عن البيت”.. هكذا بدأ الطفل علي عبد الكريم (13 عاما) كلامه؛ إذ يجد في الألعاب الإلكترونية ملاذه وسعادته، فهو يقضي معظم وقته أمام الشاشة بدون كلل أو ملل.

ويضيف أن الإجازة تزيد من تعلقه بالألعاب الإلكترونية كونها متنفسه الوحيد، ويعترف أنه مغيب عن الكثير من الأنشطة وحتى التواصل مع أسرته ومشاركتهم الجلسات، لكنه لم يعد يشعر بالمتعة إلا بعالمه الخاص.

سلوكيات تتسم بالعدوانية وأخرى تفتقد للذكاء العاطفي، تبرز في شخصية الأطفال الذين ينشغلون بالتكنولوجيا، ويفشلون كذلك في تكوين صداقات حقيقية بإمكانها أن تخرجهم من العالم الافتراضي المنغلق.

وبحسب آراء خبراء، فإن الأهل يتحملون مسؤولية غياب الرقابة والاكتفاء غالبا بالشكوى أو الوقوف مكتوفي الأيدي أمام تأثير الألعاب على حياة صغارهم التي جعلت الكثير منهم يفقد بهجة الاستمتاع بالتفاصيل العائلية اليومية.

أم مهند يقلقها حال طفليها اللذين يرفضان الابتعاد عن الألعاب الإلكترونية حتى لو لدقائق قليلة. حيرة كبيرة تتملكها بسبب تعلق طفليها الشديد بهذه الألعاب، ولا تعرف كيف تتصرف معهما، مبينة أنها تخاف عليهما كثيرا من النزول إلى الشارع واللعب مع أولاد الجيران ومن جهة أخرى تشعر بالتقصير وتلوم نفسها لانشغالها وقتا طويلا في عملها.

وتلفت إلى أن طفليها أصبحا يفضلان الأكل في غرفتهما حتى لا يضيع عليهما الوقت، وبدأت تلحظ مؤخرا أن كلامهما قل وزادت أوزانهما بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى الحديث والصراخ أثناء النوم والتلفظ بكلمات غريبة.

الأخصائي النفسي الدكتور موسى مطارنة، يبين أن الجانب الترفيهي للألعاب الإلكترونية يجذب الأطفال ويشعرهم بأجواء من المتعة، كما تحتوي هذه الألعاب على عنصر العنف الذي يؤثر بدوره على العلاقات الأسرية داخل البيت.

ويبين أن العلاقة بين الإخوة تغيرت وباتت ضعيفة بفعل هذه الألعاب؛ حيث افتقد الطفل الاستمتاع بالحياة الطبيعية وأصبح يفضل الانتقال من الواقع إلى عالم افتراضي وأصدقاء غير حقيقيين، مما يؤثر عليه حاضرا ومستقبلا والاستسلام لعزلته.

ويشير مطارنة إلى أن حياة الطفل تنحصر خلف تلك الشاشة، الأمر الذي يتسبب حتما في هشاشته نفسيا وقلة تركيزه وتراجع تحصيله الأكاديمي وانعدام تواصله مع محيطه وإغراقه في عالم الخيال، مؤكدا مسؤولية الأهل التي تكمن في تقنين أوقات اللعب وإيجاد بدائل أخرى أكثر أمانا لملء فراغ أبنائهم.

ويقول الاستشاري التربوي د. عايش نوايسة “أصبح في متناول الطفل في العصر الحالي العديد من الأدوات التقنية من مثل (الهاتف، الكمبيوتر، البث المباشر، الإنترنت)، تلك الأدوات التي تؤثر على حياته وسلوكياته بصورة مباشرة بما تحمل معها من أفكار ليس في مقدوره التعامل معها بسهولة نظراً لطبيعة المرحلة النمائية والنفسية التي يعيشها”.

وعلى الرغم من الدور الإيجابي الذي تقوم به التقنيات المختلفة، المتمثلة في نقل المعلومات، إلا أنها بالمقابل تلعب دورا خطيرا وسلبيا إذا ما أسيء استخدامها، وخاصة عند ترك الطفل أسيرا لها في ظل انتشار كبير للألعاب الإلكترونية.

ويبين أن التعاطي المستمر مع هذه الألعاب يترك تأثيرا واضحا على سلوك الطفل، وأنماط تفكيره؛ حيث تحمل تقنيات الألعاب الإلكترونية في طياتها مخاطر تستوجب إعادة النظر في مضامين رسائلها، وما تحدثه من تغييرات جوهرية في فكر الطفل وسلوكه.

ومن أهم المخاطر السلبية للألعاب الإلكترونية وانشغال الأطفال بها في العطلة الصيفية، أنها تربي لديه العزلة وضعف التواصل الاجتماعي وتغيير بالمنظور الثقافي والنظرة للأهل والمجتمع؛ إذ إن أغلب الألعاب غريبة عن قيم المجتمع وثقافته.

وثبت كذلك، أن نسبة جرائم القتل والسرقة قد ارتفعت بشكل ملحوظ، وكذلك الجرائم، والسبب في ذلك ألعاب العنف التي يمارسها الأفراد، كما ثبت أن هذه الألعاب تؤثر أيضاً على الصحة العامة للطفل على المدى البعيد؛ فهي تؤدي إلى إصابة الطفل بالتهاب المفاصل، وقلة المرونة الحركية، والاضطرابات النفسية، كما أن اللعب لفترات طويلة يكون لدى الطفل السلوك الإدماني.