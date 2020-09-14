“أبواب التعليمية” تنضم لبرنامج umnicoin من أمنية

عمان-أعلنت شركة أمنية مؤخراً عن توقيع اتفاقية شراكة جديدة مع منصّة أبواب التعليمية، تتيح من خلالها لمشتركيها من الطلبة من استبدال رصيدهم من خلال برنامج umnicoin للاستفادة من أي من الخدمات التعليمية المدفوعة التي توفرها المنصّة.

وأبواب هي منصّة تعليمية تأسّست في سنة 2019، تسمح للطالب بالدراسة بالجدول الذي يناسبه، حيث تقدم حاليا المنهاج الوطني الأردني للصفوف من سابع وحتى التوجيهي لمواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء والعلوم واللغتين العربية والإنجليزية. إضافة لوجود اختبارات تقييمية مستمرة يجريها مدرسو المنصة الخبراء في أي وقت ومكان.

وعقب توقيع الاتفاقية، أشاد الرئيس التنفيذي لشركة أمنية، زياد شطارة بالجهود التي يبذلها القائمون على منصّة أبواب لتغيير طريقة التعلم خارج الفصول الدراسية، من خلال تقديم دروس مصورة قصيرة ذات محتوى عالي الجودة، وقال: “يأتي هذا التعاون المشترك بين أمنية ومنصة أبواب التعليمية إدراكا من الشركة لأهمية هذه المنصة في دعم التعليم الابداعي والابتكاري”، لافتا إلى أن أهداف المنصة والشركة تتقاطعان بشكل كبير، إذ تُعد أمنية من أكبر الشركات الأردنية الداعمة لقطاع التعليم، حيث تسخر كامل إمكانياتها المادية والتقنية للنهوض والارتقاء به”.

وأوضح شطارة، أن هذه الاتفاقية ستتيح لمشتركي أمنية من الطلبة استبدال رصيدهم على برنامج umnicoin بمفتاح منصة أبواب للحصول على أي من خدمات المنصة التعليمية المدفوعة. وأضاف أنه بهذه الاتفاقية يرتفع عدد شركاء برنامج umnicoin الاستراتيجيين إلى 65 شريكا من مختلف القطاعات. وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي والمؤسس الشريك لمنصة أبواب التعليمية في الأردن، حمدي الطباع: “فخورون في منصة أبواب التعليمية كوننا أول منصة من قطاع التعلم الذكي التي تعقد هذه الشراكة مع شركة “أمنية”، الأمر الذي ينبثق من حرصنا الدائم بأن نكون السباقين بالنهوض بقطاع التعليم بشكل عام وقطاع التعليم الذكي بشكل خاص، بالإضافة إلى تعزيز مهمة منصة أبواب التعليمية بتوفير فرص متكافئة للتعليم لكل الطلاب داخل المملكة الأردنية الهاشمية. لذا نسعى دائما إلى توسيع شراكتنا مع جميع الجهات من القطاعين العام والخاص بهدف نشر المحتوى الذي توفّره المنصة، حيث تتميز منصة أبواب التعليمية بجودة الدروس المصوّرة والفيديوهات التي بدورها تسهل على الطالب الرحلة التعليمية وتعزز فهمه واستيعابه للمواد الدراسية للمنهج الوطني”.