أبورميلة: دراسة أجريت قبل 36 عاما أكدت وجود نحاس ومعادن في “ضانا”

فرح عطيات

عمان- قال الرئيس التنفيذي للإدارة الفنية في مجموعة المناصير، المهندس وائل أبو رميلة، انه “في عام 2016 تم الحصول على الموافقة لاجراء دراسة في موقع محمية ضانا، مع إعادة تقييم للمنطقة كاملة”.

ولفت أبو رميلة، خلال اجتماع لجنة الطاقة النيابية اليوم الأربعاء، إلى أن الدراسات القديمة أكدت وجود خامات مؤمّلة في المناطق الشمالية والجنوبية، واهم الدراسات تلك التي اجريت في عام 1985 لانها استطاعت اخذ عينات من خامات النحاس وتحليلها في الخارج.

وقال إن الدراسة في عام 1985 اكدت وجود نحاس ومعادن اخرى، مثل الذهب، والنيكل والتي يتجاوز سعر الطن أكثر من 20 الف دولار،.

وأوضح أنه لم يتم السماح الا بعد ثلاث سنوات للدخول إلى المحمية بعد توقيع الاتفاقية في عام 2016، وتم مخاطبة الجهات المعنية بذلك، كاشفا أنه تم منع مجموعة المناصير من دخول المحمية في تاريخ 15-3-2019.