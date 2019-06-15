“أبوزمع” و”مرمر” يتحاوران بمفردات الفوز للوحدات والعهد في أجواء ملتهبة

مصطفى بالو

عمان– يتحاور المديران الفنيان للوحدات عبدالله أبوزمع وللعهد اللبناني باسم مرمر، بمفردات الفوز للتقدم خطوة نحو ملامسة اللقب القاري، وهما يلتقيان للمرة الرابعة في اجواء تنافسية مختلفة، بهدف دفع خطوات فريقيهما الطموحة، لتجاوز نفق نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث يلتقيان ذهابا عند الساعة السابعة من مساء يوم غد الإثنين، على ستاد الملك عبدالله الثاني بمنطقة القويسمة، قبل أن يتواجها إيابا في الرابع والعشرين من حزيران (يونيو) الحالي، على ملعب “كميل شمعون” في العاصمة بيروت لحساب نفس الدور.

أجواء ملتهبة

الهدوء الذي يسبق العاصفة، هو المعنى الحقيقي لتحضيرات فريقي العهد اللبناني لهذه المواجهة المهمة، وإن كانت ملازمة للوحدات وجهازه الفني بشكل أكبر، في ظل قدوم العهد اللبناني بتصريحات متتالية، حملت توقيع المدير الفني باسم مرمر وبعض رموز الفريق الإدارية والفنية، والتي تركزت على العودة بنتيجة ايجابية من عمان-على حد تعبيرهم-.

الوحدات التزم الصمت، وابتعد جهازه الفني بقيادة أبو زمع عن الظهور الإعلامي، وركز خطواته نحو الفريق في تدريبات مكثفة، ودراسة متتالية لأوراقه اولا، في ظل عرض مستمر لاسلوب وأوراق الفريق اللبناني وفق جرعات تدريبية مركزة، والتي ارتفعت حدتها مع اكتمال صفوف الفريق بعودة نجومه في صفوف المنتخب الوطني، وتعافي المصابين، لتتضح الرؤية أمام الجهاز الفني أكثر، ويمر في تحضيراته في اجواء ملتهبة، والتي اشتعل لهيبها مع بدء العد التنازلي للمباراة.

جانب من استقبال وفد العهد اللبناني في مطار الملكة علياء الدولي أمس – (الغد)



وأراد أبو زمع حمل الفريق إلى أجواء المباراة، في ظل تركيز ذهني عال، عندما بدأ معسكر الفريق أمس في أحد فنادق العاصمة، والذي هدف فيه إلى وضع اللاعبين تحت عدسة الرصد من جانب، ورفع الجرعات النفسية لزيادة الجاهزية الذهنية، وفق محاضرات متتالية هدفت إلى تأكيد الطروحات التكتيكية التي تم عرضها في التدريبات، حيث يضع أبو زمع وجهازه المعاون اللمسات النهائية من خلال الوجبة التدريبية التي تقام على ملعب المباراة مساء اليوم.

العهد يستعد في عمان

على صعيد متصل، وصلت بعثة العهد اللبناني إلى عمان ظهر أمس، حيث كان في استقبالهم عدد من اعضاء لجنة العلاقات العامة سلطان محسن، خالد الكوز، أحمد أبورمان، عمر عطون، خالد عشا، وتم تأمين الوفد اللبناني إلى مقر إقامته في فندق الريجنسي، في الوقت الذي يخوض فيه الفريق أولى تدريباته عند الساعة السابعة مساء اليوم، على ملعب مجمع النادي في منطقة غمدان، يرأس بعثة الفريق اللبناني يوسف يونس المسؤول الإعلامي للنادي، بالإضافة إلى الجهاز الفني الذي يتألف من مدير الفريق محمد سري، والمدير الفني باسم مرمر، والمدرب إياد عبد الكريم، ومدرب الحراس خليل كركي، والطبيب حسين علاء الدين ومسؤول التجهيزات حسين عياش، و20 لاعبا.

وخاض الفريق اللبناني أولى تدريباته على ملعب مجمع النادي في منطقة غمدان، والذي هدف من خلاله الجهاز الفني الى اراحة لاعبيه من مظاهر التعب والإرهاق، الى جانب تمرير بعض الأفكار التكتيكية، قبل أن يضع المدير الفني مرمر اللمسات الأخيرة من خلال البروفة التدريبية الأخيرة على ملعب المباراة اليوم.

الاجتماع الفني والمؤتمر الصحفي

إلى ذلك، أكد المنسق الإعلامي لنادي الوحدات بسام شلباية على عقد الاجتماع الفني الخاص باللقاء عند الساعة 11 في فندق الريجنسي صباح اليوم، مشيرا إلى أن مراقب المباراة الهندي اكشاي روهاتجي يترأس الاجتماع الفني، بحضور مراقب الحكام الصيني فونغ فات جيمي، وطاقم الحكام الماليزي محمد بن ياكون، محمد بن زينال عابدين، شوري بن شكري ومحمد عريف شامل، وممثلي الفريقين، والذي سيتم التأكيد على تعليمات المباراة والتأكد من أهلية اللاعبين وتحديد الزي الرسمي للفريقين، منوها بأن المؤتمر الصحفي الذي يتحدث فيه المديران الفنيان وقائدا الفريقين، يعقد عن الساعة الثانية عشرة في ذات المكان-على حد قول شلباية-.

مراقب المباراة الهندي (akshay rohatgi).