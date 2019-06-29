“أبوظبي الإسلامي” يمول استحواذ شركة سعودية على محفظة عقارية في بريطانيا

أبوظبي- كشف “مصرف أبوظبي الإسلامي” عن تقديم تمويل بقيمة 280 مليون درهم إلى “شركة سيدر تري إنفستمنتس” السعودية، بغرض الاستحواذ على محفظة عقارات سكنية في مدينة مانشستر البريطانية.

وبين “أبوظبي الإسلامي”، في بيان صحفي، أن المحفظة تتضمن 4 عقارات بنظام التملك الحر مخصصة للتأجير، وستوفر العقارات مجتمعة 163 وحدة سكنية.

وبحسب المصرف، تتضمن صفقة الاستحواذ مبنى “باسيل هاوس” على شارع بورتلاند 105-107، ومبنى “سالزبوري هاوس” على شارع برينسيس 123، إضافة إلى عقارين في كل من شارع كينج 51، وجريت ويسترن 341.

وذكر المصرف أن إجمالي قيمة تمويلاته العقارية ضمن المملكة المتحدة والمنفذة من قبل فرعه بمنطقة نايتس بريدج في لندن سترتفع مع إكمال الصفقة الحالية إلى أكثر من 850 مليون درهم، مشيراً إلى أن هذه التمويلات مضمونة بأصول تتجاوز قيمتها السوقية الإجمالية 1.35 مليار درهم.

وأرجع المصرف إقبال المستثمرين الخليجيين على شراء العقارات في المملكة المتحدة إلى رغبتهم في تنويع محافظهم الاستثمارية لتقليل المخاطر، وتراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني، والعوائد الإيجارية التي يمكن تحقيقها عند الاستحواذ على عقارات في مدن مثل مانشستر وبريستول وبرمنغهام والتي قد تشكل مصدر دخل طويل الأجل.

وأعلن “مصرف أبوظبي الإسلامي المملكة المتحدة” خلال حزيران (يونيو) 2018 عن ترتيب وهيكلة صفقة تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية بـ118.2 مليون درهم لتمويل الاستحواذ على مبنى لاتيرال هاوس التجاري في مدينة ليدز البريطانية.

ويعد “مصرف أبوظبي الإسلامي المملكة المتحدة” شركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل “مصرف أبوظبي الإسلامي” ويوفر لعملائه مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المصرفية، بما في ذلك حلول التمويل العقاري المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، إضافة إلى خدمات الاستشارات العقارية.-(رويترز)