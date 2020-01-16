“أبوظبي” تحتضن كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

عمان – الغد – من المقرر أن تحتضن العاصمة الإماراتية أبوظبي النسخة الحالية من كأس السوبر المصري، والذي سيجمع بين الأهلي (بطل الدوري المصري)، والزمالك (حامل كأس مصر).

واستضافت الإمارات كأس السوبر المصري 3 مراتٍ متتابعةٍ من قبل بين مواسم 2014-2015 و2016-2017، بينما احتضن “ستاد هزاع بن زايد” في العين نسختين، إذ جمعت إحداهما بين الأهلي والمصري البورسعيدي، والأخرى بين الأهلي والزمالك، فقد اكتفت أبوظبي باحتضان نسخةً واحدةً كانت قد جمعت بين الأهلي والزمالك.

وسيرجع كأس السوبر المصري إلى ضيافة “ستاد محمد بن زايد” في مدينة أبوظبي، وتحديدا في 20 شباط (فبراير) المقبل.