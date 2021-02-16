أبوظبي تطلق أسطولا من الحافلات الصديقة للبيئة

​أبوظبي- تماشيا مع رؤية الإمارات العربية المتحدة الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بحلول العام 2030، أعلنت شركة الإمارات جلوبال للسيارات الكهربائية، إحدى شركات مجموعة الفهيم، وشركة ينلونج إنرجي عن إطلاق أسطولٍ من الحافلات الكهربائية الصديقة للبيئة والمزودة ببطاريات ليثيوم أكسيد التيتانيوم في منطقة الشرق الأوسط، وتتميز هذه الحافلات بإمكانية شحنها في أقل من 20 دقيقة مقارنة بالحافلات الكهربائية الأخرى المزودة ببطاريات أيون الليثيوم التي يتطلب شحنها عدة ساعات.

وتم تزويد الحافلات، التي يتم إطلاقها لأول مرة في أبوظبي اليوم، بنظام تكييف للهواء مصنف بمعيار التبريد T3 القابل للعمل بكفاءة وسط بيئة تزيد حرارتها على 50 درجة مئوية؛ وقد تمت عملية اختبار أداء البطارية والشحن السريع بنجاح في أبوظبي خلال صيف العام 2020. وتعتبر بطاريات ليثيوم أكسيد التيتانيوم الأكثر أمانا في العالم، وتمتاز بعمر افتراضي طويل يتخطى 25 عاما، مما يجعلها أكثر بطاريات الليثيوم-أيون تطورا في السوق حتى اليوم.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الحافلات الصديقة للبيئة في تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة، وتخفيض انبعاثات الكربون في الإمارات؛ حيث أن استبدال حافلة ديزل واحدة بأخرى كهربائية سيعادل إزالة الانبعاثات الضارة الناجمة عن 27 سيارة ركاب لمدة عام كامل، إلى جانب إلغاء الحاجة لاستهلاك 12.175 جالون ديزل على مدى 10 سنوات.

وبفضل ميزة الشحن السريع للبطاريات، تشكّل الحافلات الجديدة وسيلة نقلٍ جماعية مثالية للقطاعين العام والخاص. وسيتم طرح الحافلات الجديدة في سائر دول الخليج، بعد إطلاقها بنجاح في السوق الإماراتية.