أبوظبي تكشف عن برنامج الجينوم الأكثر شمولاً في العالم



عمان- أعلنت دائرة الصحة أبوظبي عن إطلاق برنامج الجينوم، الذي يهدف إلى استخدام البيانات الجينية الوراثية للمواطنين، لتحسين الصحة العامة.

ويقوم هذا البرنامج الفريد من نوعه على مستوى العالم على عملية تزويد المواطنين بجنيوم مرجعي وخاص بهم كحجر أساس ودمج البيانات الجينية بقاعدة البيانات الخاصة بإدارة الرعاية الصحية. كما سيستخدم البرنامج تقنية متواليات متقدمة لإيجاد قاعدة بيانات جينوم. وسيتم الاستفادة من واحدة من أفضل أجهزة الكمبيوتر العملاقة في العالم، وهي المجموعة 42 أرتميس في أبوظبي بهدف تحليل كمية البيانات الهائلة لتوليد رؤى جديدة.

ويمثل إدراك التنوع الوراثي بين السكان في الدول العربية تحدياً، وذلك بسبب الافتقار إلى الجينوميات المرجعية عالية الجودة. لذلك سيعالج هذا البرنامج عدم كفاية البيانات المتوفرة من خلال إنتاج الجينات المرجعية المحددة للمواطنين ودفع الاكتشافات العلمية على نطاق واسع.

كما يهدف برنامج الجينوم ليس فقط لتحويل وتحسين الإدارة الصحية، بل لإرساء مكانة أبوظبي كمركز للبحوث والابتكار المدفوع ببيانات ما يعرف بـ”أومكيس”.

وأكد معالي عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة أبوظبي، أهمية دعم الابتكار في القطاع الصحي وضرورة وجود نظام رعاية صحية وقائي يستفيد منه المواطنون؛ إذ سيجمع البرنامج اثنتين من أكثر التقنيات تطوراً في العالم، وهما تسلسل الحمض النووي والذكاء الاصطناعي، لافتا إلى أن برنامج الجينوم يهدف إلى تعزيز المعرفة بالتعداد السكاني الإماراتي، الأمر الذي يعود بالنفع على الجميع ويعزز أسس الابتكار في مجال الصحة.

ويعتمد البرنامج على نقاط القوة والمبادرات الاستراتيجية الفريدة من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من منطلق حرص القيادة الرشيدة على الارتقاء بالرعاية الصحية؛ حيث طُرحت مشاريع يقودها الابتكار في هذا المجال على مدار الأعوام القليلة الماضية، وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة كذلك أول دولة في العالم تعين وزيراً للذكاء الاصطناعي، بالإضافة الى إطلاق جامعة مخصصة فقط للذكاء الاصطناعي.