أبوظبي توقف العمل بتدابير كوفيد – 19 وترحّب بزوارها لاستكشاف تجاربها الثرية المتنوعة

• فحوصات كوفيد – 19 والمرور الأخضر لم يعودا مطلوبين للاستمتاع بزيارة أبوظبي وتجاربها الفريدة

• الزوار غير ملزمين بتسجيل حالة التطعيم عبر تطبيق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أو موقعها الإلكتروني

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي رفع تدابير كوفيد 19 اعتبارًا من اليوم، بدءاً من الساعة 6 صباحًا بالتوقيت المحلي. حيث لم يعد مطلوباً من الزوار تسجيل حالة التطعيم الخاصة بهم لدى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية قبل الوصول ولا يحتاجون إلى حالة المرور الأخضر في تطبيق الحصن لاستكشاف مجموعة متنوعة وغنية من التجارب والمعالم السياحية والثقافية والترفيهية في أبوظبي.

يمكن الآن دخول الفنادق ومراكز التسوق والمطاعم والمتنزهات الترفيهية بدون المرور الأخضر، الأمر الذي يسهّل لزوار الإمارة، وعلى بعد لحظات فقط من موقعهم، أينما كانوا في أبوظبي، الاستمتاع بمجموعة متنوعة من التجارب الغنية بشكل أيسر وأسهل من أي وقت مضى.

تأتي هذه الأخبار بالتزامن مع إطلاق أبوظبي حملتها الترويجية الجديدة “حيّاكم في أبوظبي: اكتشفها على طريقتك”، الحملة الجديدة التي تسلّط الضوء على مجموعة متنوعة من اللحظات التي لا تُنسى والتي تلهم العالم وتحفّز لديه الرغبة والميل إلى الاكتشاف، وترحب بالزائرين ليأتوا ويستمتعوا بجمال الإمارة وكرم ضيافتها على طريقتهم الخاصة.

كما يمكن للزائرين والمقيمين الاستمتاع بأجندة فعاليات أبوظبي، التي تضمُّ 180 فعالية موسيقية وترفيهية ورياضية وعائلية يتم تنظيمها على مدار 100 يوم.

مع بقاء السلامة أولوية لأفراد المجتمع الإماراتي والزوار، يتعين على أي شخص تظهر نتيجة اختباره إيجابية لـ Covid-19 التزام العزل لمدة خمسة أيام.