أبوظبي للإعلام تعلن عن توفير محتوى UFC Arabia عبر خدمة STARZPLAY

عمّان-الغد- أعلنت أبوظبي للإعلام، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وSTARZPLAY خدمة الفيديو حسب الطلب الأسرع نمواً في المنطقة، عن إطلاق شراكة استراتيجية بين الطرفين لتوفير البث المباشر لأحداث ونزالات UFC للمشاهدين عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وجاء الإعلان عن الشراكة قبل عودة منافسات “جزيرة النزال” إلى أبوظبي ابتداءً من 16 كانون الثاني، والتي ستشهد النزال المرتقب بين نجم UFC كونور ماكجريجور وبطل UFC للوزن الخفيف السابق داستن بويرير في 24 كانون الثاني.

وكجزء من الشراكة، سيتمكن مشتركو STARZPLAY من متابعة كافة أحداث UFC مباشرة بالإضافة إلى مكتبة شاملة من محتوى الفيديو حسب الطلب للنزالات السابقة والعروض والمقابلات والمحتوى الخاص مثل Dana White’s Contender Series .

وقال معاذ شيخ، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ STARZPLAY: “تقدّم شراكتنا مع أبوظبي للإعلام لتوفير منافسات UFC Arabia على STARZPLAY دفعة قوية لتعزيز المحتوى المميز الذي نقدّمه للجمهور.

ومع تزايد أعداد المتابعين الذين ينتقلون إلى خدمات البث عبر الإنترنت ، فإن تقديم محتوى متنوع لمشتركينا هو مركز قوتنا واختلافنا عن الأخرين. من خلال هذه الشراكة، يمكن لمشتركينا الآن متابعة كامل إثارة تشويق UFC على STARZPLAY .”

من جانبه، قال يعقوب السعدي رئيس قنوات أبوظبي الرياضية في أبوظبي للإعلام: “من خلال هذه الشراكة، يسعدنا الإعلان عن توفير البث المباشر لأحداث UFC لكافة عشاق هذه الرياضة في المنطقة عبر منصة STARZPLAY، بالإضافة إلى مكتبة كبيرة من المحتوى الشامل. يشكّل هذا القرار بتوسيع الوصول إلى محتوى UFC Arabia جزءاً من استراتيجيتنا لتوفير محتوى رقمي متميز للمشاهدين، كما أنه يتماشى مع التزامنا بنقل الرياضات الكبرى إلى المشاهدين في المنطقة “.

ويمكن لعشاق UFC الآن ترقّب مواعيد النزالات في الأسابيع القادمة، حيث ستمنح هذه الشراكة للجمهور فرصة الاستمتاع بقائمة من أقوى أحداث جزيرة النزال. وتضم قائمة أولى النزالات المباشرة التي ستعرض على STARZPLAY ليلة النزال: ماكس هولواي ضد كالفن كاتار يوم 16 كانون الثاني، و ليلة النزال: نيل ماغني ضد مايكل كيزا يوم 20 كانون الثاني. بالإضافة إلى ذلك، يستطيع المشاهدون التطلع إلى نزالUFC رقم 257 يوم 24 كانون الثاني بين داستن بويرير وكونور ماكغريغور الذي سيُجرى في جزيرة النزال في أبوظبي. كل هذه النزالات ستعرض مباشرة على STARZPLAY ، وعلى تطبيق UFC Arabia ، بالإضافة إلى قناة Abu Dhabi Fight ، أول قناة لفنون القتال المختلطة (MMA) في المنطقة.

ويتوفر محتوى UFC Arabia الآن على STARZPLAY مقابل 18.99 درهم إماراتي / ريال سعودي فقط، بالإضافة إلى باقات الاشتراك الحالية. ويمكن تحميل تطبيق STARZPLAY عبر متجري iOS و Android.