“أبوظبي للزراعة” و”أغذية” تنسقان جهودهما لدعم الأمن الغذائي

أبوظبي- زار وفد من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية برئاسة سعادة سعيد البحري سالم العامري مدير عام الهيئة “مجموعة أغذية ش.م.ع”، إحدى شركات إنتاج الأغذية والمشروبات الرائدة في المنطقة والتابعة لـ”القابضة” (ADQ) إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع. وقام سعادته بجولة تفقدية في أرجاء معمل ومختبر المطاحن الكبرى (Grand Mills Factory and Lab) التابع للمجموعة، وذلك لمناقشة كيفية دعم “أغذية” للجهود المبذولة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي في الدولة، والاطلاع على الإجراءات التي تتخذها المجموعة في هذا الشأن.

وتهدف هذه الزيارة إلى تعزيز أولويات الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتأكد من جودة الغذاء ودعم سلسلة القيمة الزراعية المتينة في إمارة أبوظبي. كما شملت الجولة عدداً من المرافق الرئيسة من بينها صوامع المطاحن الكبرى للدقيق التي تختزن كميات وافرة من الحبوب، إضافة إلى الاطلاع على عمليات معالجة الأعلاف الحيوانية عالية الجودة التي تدعم النظام البيئي للأمن الغذائي في الدولة.

وقال سعيد البحري سالم العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية “إن الهيئة تعمل على تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، ومن هذا المنطلق، فإن مجموعة أغذية تلعب دوراً رئيساً باعتبارها جزءا من تحالف الأمن الغذائي”.

وأضاف العامري “إن ما شاهدناه خلال هذه الجولة التفقدية، يؤكد أن إسهامات مجموعة أغذية تتماشى بشكل استراتيجي مع الأهداف الرامية إلى تحقيق رؤية قيادتنا الحكيمة والتي تهدف إلى جعل إمارة أبوظبي مركزاً رائداً عالمياً للابتكار وتحقيق الاستدامة الزراعية وتطوير قطاع الثروة الحيوانية المحلي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي”.