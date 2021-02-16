” أبوظبي للسيارات” تعلن وصول سيارة BMW الفئة الأولى الجديدة كليا

​أبوظبي- يسر شركة أبوظبي موتورز، الوكيل الحصري والموزع المعتمد لعلامة مجموعة BMW التجارية في أبوظبي والعين، الإعلان عن وصول سيارة الفئة الأولى الجديدة كلياً من BMW. وبفضل المزايا المثالية التي تجمع ما بين الرشاقة والمساحة الواسعة، فإن سيارة BMW الفئة الأولى الجديدة كلياً تبشر بظهور عصر جديد في عالم السيارات. ويرفع الجيل الثالث من الطراز المدمج الفاخر والناجح الستار عن بنية BMW الجديدة للدفع بالعجلات الأمامية، والتي تدمج متعة القيادة لدى BMW مع التميز الديناميكي، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في المساحة الداخلية. تتميز السيارة بنظام شاسيه متطور وتزخر بمجموعة من التقنيات وأنظمة التحكم المبتكرة. يبرز الشكل الخارجي من خلال تفاصيل لافتة للنظر في التصميم. فعلى سبيل المثال، أصبحت الشبكة المزدوجة التي تميز سيارات BMW أكبر، مع حضور أوضح. ولأول مرة في مجموعة الطرازات، يندمج جزءا الشبكة في المنتصف بدلاً من القضبان الكلاسيكية للشبكة الأمامية بتصميم شبكي ثلاثي الأبعاد مستوحى من سيارات السباق. ومع تقديم المظهر الرياضي بأسلوب جديد، تبرز جوانب سيارة BMW الفئة الأولى الجديدة كلياً، حيث تظهر المقدمة القوية التي تميز سيارات BMW والتي يتم التأكيد عليها بالخطوط الواضحة والدقيقة لتعبر عن القوة والجرأة في تصميم السيارة. بالإضافة إلى ذلك، تتميز المصابيح الأمامية بزاوية لتضفي على السيارة إحساساً بالحيوية والشباب.

تعتبر المقصورة الداخلية لسيارة BMW الفئة الأولى الجديدة كلياً أكثر اتساعاً من سابقتها، خاصة في المقصورة الخلفية. وأصبح الدخول أسهل، وزادت مساحة الركبة للجالسين في المقاعد الخلفية بمقدار 33 مم. ويوفر الجزء الخلفي 19 مم من الارتفاع الإضافي إذا تم تحديد فتحة السقف البانورامية المنزلقة للخارج. يمكن للركاب في الخلف الاستمتاع أيضا بمساحة أكبر للمرفق بمقدار 13 مم، بينما يحصل السائق والراكب في المقعد الأمامي على 42 مم إضافي لمساحة المرفق.

جهز الطراز الرئيسي، BMW 120i، بوحدة بنزين بأربع أسطوانات مدعومة بتقنية BMW TwinPower Turbo، وتولد قوة تبلغ 178 حصانا. ويتصل المحرك بناقل حركة ستبترونيك 7 سرعات، ويمكن للسيارة أن تنطلق من صفر إلى 100 كم/ ساعة خلال 7 ثوان فقط، وتصل إلى سرعة قصوى قدرها 235 كم/ساعة.