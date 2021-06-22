“أبوظبي موتورز” تقدم سيارة “BMW M5 CS” المرتقبة



أبوظبي- تقدم شركة أبوظبي موتورز؛ الوكيل الحصري والموزع المعتمد لعلامة مجموعة BMW التجارية في أبوظبي والعين، أحدث طراز من تشكيلة سيارات BMW M، وهي سيارة BMW M5 CS الجديدة كلياً في صالات العرض الخاصة بها في أبوظبي.

يلتقي عالم رياضة السيارات مع الفخامة والرقي، حيث توسع شركة BMW M GmbH الخيارات المتوفرة من طرازات CS الرياضية الفائقة من خلال إطلاق سيارة BMW M5 CS. ويمكن الاستمتاع بقيادة السيارة التي تضمن طابعًا متفردًا مع إحساس أعلى بالمزايا الرياضية والفخامة.

إكمالًا لحضور السيارات التي أطلقتها الشركة والتي أثبتت حضورها في السوق، ومنها طرازات BMW M3 CS، وBMW M4 CS، وBMW M2 CS، أطلقت BMW M لأول مرة إصدارًا خاصًا من BMW M5 الأسطوري، لتسهم بذلك في ضمان متعة قيادة لا تضاهى في هذه السيارة الجديدة.

تضع سيارة BMW M5 CS معايير جديدة باعتبارها الطراز الرائد في المجموعة، وبفضل أدائها المتميز. ويعود ذلك إلى محركها ثماني الأسطوانات على شكل V سعة 4.4 لتر الذي ينتج قوة قدرها 635 حصانا، ما يجعلها أقوى سيارة في تاريخ BMW.

إضافة إلى الطابع الرائع لسيارة BMW M5 CS، فإنها تتسارع من صفر إلى 100 كم/ساعة خلال 3.0 ثانية فقط، فيما تبلغ سرعتها القصوى 305 كم/ساعة.

يتمتع الإصدار الخاص من طراز BMW M5 CS بمكانة مميزة ومستقلة عن سيارة BMW M5 Competition، حيث يتوفر هذا الإصدار بثلاثة ألوان خارجية حصرية، ولمسات للهيكل بلون ذهبي برونزي Goldbronze، إلى جانب مجموعة من عناصر الهيكل المصنوعة من البلاستيك المقوى بألياف الكربون، والعناصر المكشوفة المصنوعة من ألياف الكربون.

تم تشطيب شبك BMW الكلوي باللون الذهبي البرونزي Goldbronze، ويزين هذا اللون الداكن شعار “M5 CS” على الشبك الكلوي، وعلى فتحات الهواء M على الأجنحة الأمامية وغطاء الصندوق الخلفي. يتميز طراز الإصدار الخاص حصرياً بتشطيبات مطلية باللون الذهبي البرونزي Goldbronze على عجلات M قياس 20 إنشًا بتصميم شعاعي على شكل حرف Y مأخوذة من طراز BMW M5 Competition، فيما تتميز تشطيبات عتبات الأبواب بشعارات “M5 CS” مضيئة.

تضفي الألوان الخارجية من برنامج BMW Individual، طابعًا لافتًا للنظر يتسم بالغموض على طراز M5 CS، حيث تتوفر بلوني Frozen Brands Hatch Gray Metallic، وFrozen Deep Green Metallic، إضافة إلى لون M Brands Hatch Grey Metallic.

يتكون التصميم الداخلي للطراز من أربعة مقاعد فردية مخصصة لسيارات السباق، ما يمنحه طابعًا أكثر تميزًا. وتساعد مقاعد M Carbon في الأمام مع مساند الرأس المدمجة وشعارات M5 المضيئة بتقليل وزن السيارة، إضافة إلى الدعامات الجانبية المحددة لوسادة المقعد ومسند الظهر، كما توفر دعمًا جانبيًا قويًا حتى عند اندفاع السائق بقوة.

كما أن تصميم المقعد فريد أيضًا؛ حيث تأتي أغطية المقاعد الأمامية بجلد ميرينو الناعم، فيما تتميز المقاعد الفردية الحصرية في الخلف باللون الأسود مع الألواح اللافتة للنظر بلون مغاير، وتطريز الزخارف باللون الأحمر Mugello Red. كما طبعت الخطوط العريضة لحلبة نوربورغرينغ الأسطورية على مساند الرأس لتمنحها طابعًا رياضيًا بمستوى أعلى.

وفي تعليق لمتحدث من الإدارة العليا في شركة أبوظبي موتورز، قال: “تعد سيارة BMW M5 CS نموذجًا استثنائيًا عالي الأداء مع مزيج فريد من القوة وديناميكيات القيادة والطابع الحصري والتصميم الأنيق”.