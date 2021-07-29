أبوعاقولة: إلغاء نظام العمل “باك تو باك” يسهل عبور الشاحنات من حدود جابر

عمان- الغد- ثمن نقيب اصحاب شركات التخليص و نقل البضائع ضيف الله ابو عاقولة الجهود الحكومية و الامنية المبذولة لتطبيق قرار رئاسة الوزراء في الغاء نظام العمل ” باك تو باك” الامر الذي سهل عملية عبور الشاحنات من معبر حدود جابر .

وقال ابو عاقولة في تصريح صحفي ان القرار سمح بدخول الشاحنات القادمة من سوريا و لبنان و العكس حيث تستطيع الشاحنات الاردنية دخول الاراضي السورية و تنقل البضائع التي تحملها دون الحاجة الى نظام “الباك تو باك” الامر الذي سيساهم في الاسراع في حركة النقل و الشحن.

وشكر ابو عاقولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة و وزير الداخلية مازن الفراية و محافظ المفرق ياسر العدوان و كافة الجهات الرسمية و الامنية على جهودهم في تذليل الصعوبات و العمل على تسهيل دخول و خروج الشاحنات ضمن الوقت المطلوب.

واضاف ان نقابة اصحاب شركات التخليص و نقل البضائع تثمن الاستجابة لمطالبها من قبل الحكومة بالغاء نظام ” الباك تو باك” الامر الذي سهل عملية النقل و وفر عناء التبادل ووقت تلك العمليات.

وطالب ابو عاقولة بضرورة تخفيض الرسوم المرتفعة التي تفرضها كل من الاردن و سوريا على الشاحنات سواء الاردنية او السورية نظرا لارتفاعها الكبير وهو ما ينعكس في ارتفاع الكلف ويؤدي الى ارتفاع سعر البضائع في نهاية المطاف.

كما طالب ابو عاقولة بضرورة الاسراع في افتتاح المنطقة الحرة السورية واعادة العمل كما كانت عليه سابقا لاستقطاب التجار وانعاش الحركة في المنطقة الحدودية.

وشدد على اهمية اعادة النظر بالالية المتبعة من قبل وزارة الصحة في ما يخص الفحوصات الطبية التي تطلبها الوزارة من السائقين و تتسبب بتأخير مرور الشاحنات مطالبا بضرورة ايجاد الية جديدة اكثر سهولة و يسر على السائقين اضافة الى ضرورة السماح للتجار باجراء فحص “كورونا ” واحد فقط لكل من يغادر و يعود الى اراضي المملكة خلال عشرة ايام وذلك تخفيفا عليهم ولضمان عدم تأخرهم في المناطق الحدودية .