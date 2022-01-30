أبوعاقولة: قطاع التخليص شهد نقلة نوعية في عهد الملك عبدالله الثاني

اكد مجلس ادارة نقابة اصحاب شركات التخليص و نقل البضائع ان قطاع النقل والتخليص حظي باهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني حيث كانت توجيهاته المستمرة للحكومة بضرورة التسهيل على القطاع الامر الذي ينعكس ايجابا على السوق المحلي و الحركة التجارية من والى المملكة بالاضافة الى تحفيز تجارة الترانزيت التي تعبر من خلال اراضي المملكة.

واضاف نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف ابو عاقولة ان جلالة الملك عبد الله الثاني ومنذ توليه سلطاته الدستورية عام 1999 نذر نفسه لخدمة ابناء شعبه بإخلاص وهو يمثل الشعب بأكمله لا يفرق بين الاردنيين فالكل في نسيج واحد بشكل يبعث الطمأنينة للجميع فاللهجة واحدة والعادات والتقاليد واحدة والولاء مشترك لهذه الأرض والقلوب تملؤها المحبة والمودة لهذا الوطن وإلى جلالته مؤكدا عمق التفكير الاستراتيجي لجلالته في مختلف النواحي وتوجيهه الدائم للحكومات بضرورة المضي قدما نحو التقدم و التطور و الحداثة و ايجاد قوانين ناظمة للحياة بمختلف اشكالها تليق بالانسان الاردني و تسهل من حياته اليومية و تطورها.

وشدد على ان القطاع شهد نقلة نوعية في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، ووصل الى مراحل متقدمة من النمو والتوسع والجودة في الأداء بفضل توجيهاته الحكيمة للحكومات باضرورة ايلاء القطاع الاهتمام و ايجاد الحلول لكل مشاكله اينما وجدت.

وبين ابو عاقولة ان الاردن بقيادة جلالته استطاع ان يكون محط انظار العالم في مختلف المجالات، لاسيما في الاستثمار والاقتصاد بفضل منظومة الامن و الامان التي يتمتع بها الاردن اضافة الى جهود جلالته و علاقاته الدولية المتقدمة مع مختلف دول العالم الامر الذي انعكس على الاردن في تجارته و اعماله المختلفة.

وأضاف ان قطاع التخليص والنقل أصبح في عهد جلالة الملك شريان رئيس للاقتصاد الوطني بما حققه من انجازات على مستوى الوطن وبدعم وتوجيه جلالة الملك الدائم مما يؤكد على اهمية دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة وتطويرها بما يمكنها من أداء رسالتها تجاه الاقتصاد الوطني.

ولفت ابو عاقولة الى ان جلالته رسخ مبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاص، بما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني، مبينا ان القطاع الخاص أخذ مساحة واسعة من الاهتمام والرعاية في عهد جلالته.

ورفع مجلس إدارة نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع والهيئة العامة اسمى التبريكات والتهاني الى مقام جلالة الملك بمناسبة عيد ميلاده الميمون متمنيا وافر الصحة و العافية لجلالته.