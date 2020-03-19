أبوعاقولة يطالب بتسهيل مرور موظفي شركات التخليص لانجاز عمليات نقل البضائع

عمان – الغد- طالب نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابوعاقولة ضرورة تسهيل مهام ومرور موظفي شركات التخليص ومن ينوب عنهم عبر الحواجز من أجل استلام بوالص الشحن من شركات الملاحة للقيام بعمليات التخليص ونقل البضائع.

وشدد ابو عاقولة على ضرورة الايعاز بتسهيل مرور موظفي شركات التخليص من خلال اعتماد الكتاب الصادر من شركات التخليص الذي يثبت أن هذا الموظف يعمل لدى شركة تخليص، بالإضافة انه يحمل تصريح جمركي من المركز للمركز الذي يعمل به.

وأشاد بالجهود الكبيرة والتواصل المستمر من قبل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ممثلة برئيسها نايف بخيت مع نقابة أصحاب شركات التخليص لتسهيل وتبسيط مهام شركات التخليص وإزالة كافة التحديات التي تواجه أعمال هذه الشركات سواء كان داخل ميناء الحاويات او مختبر ابن حيان وكافة الدوائر الحكومية .

وقال إن رئيس السلطة اوعز اليوم إلى شركة ميناء الحاويات والمختبرات العاملة بالعقبة باستقبال شيكات بنكية بدلا من النقد، بالإضافة إلى زيادة مدة التخزين وأسراع في إصدار نتائج مختبرات ابن حيان وتسهيل مرور مندوبي الشركات لانجاز البيانات الجمركية.

وقدم ابو عاقولة الشكر إلى مدير عام الجمارك لواء جمارك عبدالمجيد الرحامنه على كافة التسهيلات والتوجيهات والتعاون مع النقابة في كافة المراكز الجمركية والحدودية والمعابر والمناطق الحرة ومطار الشحن لإنجاز البيانات وانسياب البضائع الداخلة إلى الاردن او المارة بطريق الترانزيت.

وثمن بقرار وزارة النقل بإعادة النظر بخصوص الإجراءات الاحترازية بدخول ومرور الشاحنات وتبسيط كافة الإجراءات لبضائع الترانزيت وإعادة الامور كما كانت سابقا.

وأضاف أن البضائع التي ترد من لبنان إلى دول الخليج لا يوجد أي معيقات تواجهها، وكذلك البضائع القادمة من دول الخليج الى سوريا ولبنان تسير بكل يسر وسهولة، وكذلك مصر والعراق وبتسهيلات كبيرة.

وأشاد ابو عاقولة بكافة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.